14-jarige macarena-danser opgepakt in Saudi-Arabie

Een 14-jarige jongen is in Saudi-ArabiŽ opgepakt omdat hij de macarena danste op straat. Volgens de politie verstoorde hij het verkeer en deed hij de publieke moraal geweld aan.In een video die massaal verspreid werd op internet, is te zien hoe de tiener zijn dansje doet midden op een vierbaansweg in de stad Jeddah. Onder het filmpje is het nummer La Macarena van Los Del Rio gezet, een hit uit de jaren 90.Diverse media schrijven dat het filmpje al een jaar oud is, maar onlangs weer opdook op sociale media. De video werd vervolgens razendsnel verspreid.De Saudische politie heeft de beelden geanalyseerd en de jongen opgespoord en aangehouden. Op Twitter reageren mensen ontzet op het nieuws over zijn arrestatie. Of de jongen ook wordt vervolgd, is niet bekend.Eerder deze maand werd in Saudi-ArabiŽ een zanger opgepakt omdat hij tijdens een optreden de dab deed. De dansbeweging is verboden in het streng religieuze land, omdat die drugsgebruik zou aanmoedigen.Nadat een video van het optreden was verspreid op sociale media, werd de zanger gearresteerd. Hij werd korte tijd later weer vrijgelaten.