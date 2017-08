Italianen zien Samuel L. Jackson en Magic Johnson aan voor luie migranten

Een foto van Samuel L. Jackson en Magic Johnson op vakantie in Toscane gaat het hele internet over, maar niet omdat het een leuk vakantiekiekje is van twee Amerikaanse sterren.De acteur en oud-basketballer werden door de Italianen aangezien voor ‘luie immigranten’. Johnson deelde een foto waarop hij samen met Jackson op een bankje zit omringd door tassen van Louis Vuitton en Prada. Hij schreef daarbij: “Sam en ik relaxten op een bankje gisteren in Forte dei Marmi, Italië. De fans beginnen een rij te vormen om op de foto te gaan met ons.”De afbeelding is inmiddels veel gedeeld op sociale media, waarbij de Italianen er vanuit gaan dat het een ‘stel immigranten’ zijn, die zijn gaan shoppen met ‘geld van de staat’.De bekende journalist en presentator Luca Bottura besloot bij wijze van experiment een meme te starten met de foto met daaraan toegevoegd de tekst: “Overheidsgeld in Forte dei Marmi. Ze gaan shoppen bij Prada met hun dagelijkse vergoeding van 35 euro. Deel dit als je boos bent.”Weinig Italianen herkenden de twee Amerikaanse beroemdheden en begonnen de foto volop te delen vergezeld van woedende teksten. Pas toen het bekende Italiaanse model Nina Moric, Kroatisch van origine, het bericht deelde, ging het echt viraal. Ze schreef: “Om migranten zo te zien relaxen en misbruik te zien maken van onze 35 euro is echt te erg.”Moric, die bekend staat als extreemrechts, zei later dat haar bericht als grap was bedoeld. Bottura schreef nog op Facebook: “De meme is duizenden keren gedeeld. 40 procent van de mensen begreep de provocatie, 30 procent was woedend en 20 procent dacht dat het een racistische meme was en dat ik Samuel Jackson en Magic Johnson niet had herkend (ik zal de laatste 10 procent niet onthullen).”