Van wie is deze Mini Cooper?

Op de boulevard in Harderwijk hebben ze last van een fout geparkeerde Mini Cooper. De boulevard krijgt een metamorfose en daarom mag er al een tijdje niet meer worden geparkeerd. De eigenaar van de Mini heeft hier niet bij stilgestaan, met alle gevolgen van dien.De auto staat middenin de bouwplaats op een 'eilandje' van klinkers geparkeerd. 'De parkeerplekken gaan eruit en de haven komt voor de deur', vertelt Gert Reijerse van een dichtbij gelegen restaurant. Hij plaatste een foto van de auto op Twitter. 'Vanaf vorige week vrijdag is iedereen vriendelijk verzocht hier niet meer te parkeren.'De auto is nog niet weggesleept maar dat duurt volgens de restauranteigenaar niet lang meer. 'Ze moeten toch verder op een gegeven moment.' Volgens Reijerse staan er nog een aantal auto's op kritieke plekken, maar de Mini staat als enige ook echt ingesloten.