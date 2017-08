Langste burgemeester van Nederland: kwaliteit zit niet in de lengte

Met de benoeming van Roland van Schelven, heeft Bunnik vanaf volgende maand de langste burgemeester van Nederland. Tenminste, als we zijn collega Wouter Kolff moeten geloven.



In een aparte tweet verwelkomde burgemeester Kolff van Veenendaal vanochtend zijn nieuwe collega die vanaf 4 september burgemeester wordt in Bunnik. "Welkom terug, langste burgemeester van 't land met 2.04 m", zo schreef hij.



Drie jaar geleden werd Kolff zelf benoemd tot de langste burgemeester van het land. Tijdens een bijeenkomst van het Genootschap van Burgemeesters stak hij toen boven alle anderen uit, zo schreef Elsevier destijds.



"Meneer Kolff is inderdaad maar 2.03 meter en ik ben 2.04 meter, dus Bunnik heeft straks de langste burgemeester van Nederland", aldus Van Scherven, die verder nuchter blijft onder zijn nieuwe titel. "Ik hoef RTV Utrecht toch niet uit te leggen dat kwaliteit niet in de lengte hoeft te zitten?"

Reacties

24-08-2017 10:20:30 venzje

Oudgediende







Ook onder burgemeesters dus: wie heeft is de langste?

24-08-2017 13:36:25 botte bijl

Stamgast







@venzje :

bij mannelijke burgemeesters wel.... bij mannelijke burgemeesters wel....

24-08-2017 15:11:22 stora

Stamgast







Kleine burgemeesters piezen ook

