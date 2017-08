Geluk bij ongeluk voor automobiliste op pontje in Akersloot

Een overtocht met een veerpontje vanaf de Westdijk in Akersloot heeft een automobiliste klamme handen opgeleverd. Terwijl ze haar auto voor de helft de pont had opgestuurd, ging plotseling de laadklep omhoog en zij met haar auto de lucht in.



De lokale nieuwssite Kijk op Castricum schrijft dat er volgens de schipper een vrachtwagen op de pont stond. De onfortuinlijke automobiliste zou niet hebben doorgehad dat die vrachtwagen niet verder kon rijden omdat daarvoor weer een personenauto stond.



"De ongelukkige bestuurster is de pont opgereden nadat ik met alle passagiers van deze rit had afgerekend", verklaart de schipper van de veerpont de gang van zaken tegenover de nieuwssite.



"Zoals altijd gaat dan het stoplicht uit en de laadklep van de pont omhoog. Ze is waarschiijnlijk blijven wachten met de gedachte dat de vrachtauto nog naar voren zou rijden."



Omdat het zwaartepunt van de auto op het moment van het sluiten van de pont nog boven de pont lag, is de auto voorover gekanteld en op de pont terechtgekomen. Als de vrouw iets minder ver was doorgereden, was de auto na de afvaart in het water gekukeld.



Uiteindelijk is de kapitein terug naar de kade gevaren en heeft de klep laten zakken. De geschrokken vrouw kon vervolgens via de Westdijk haar weg vervolgen.

