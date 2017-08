NS-conducteur kondigt tussenlanding aan: This is your captain speaking

SCHIPHOL - Een conducteur in een Intercity Direct tussen Amsterdam Centraal en Breda kreeg gisteren in de Schipholtunnel de lachers op z'n hand. Als een volleerd piloot kondigde hij de 'tussenlanding' op station Schiphol aan.



"Ladies and gentleman, this is your captain speaking", klonk het gisterenavond via de intercom van de trein. "Local time is 21.38 and we're approaching Schiphol National Airport."



Zoals gebruikelijk deelt ook deze 'piloot' de buitentemperatuur met de reizigers, om hen er vervolgens op te wijzen hun stoelen rechtop te zetten en de stoelriemen vast te maken.



Het slot van zijn monoloog is in lijn met omroepberichten in de luchtvaart. "Thank you for travelling with the NS."

iemand met humor die waarschijnlijk ook plezier in zijn werk heeft



Overigens doe ik het ook regelmatig: als mensen (meestal buitenlanders) met mij mee willen rijden in de auto, zeg ik vaak 'thank you for flying KLM' iemand met humor die waarschijnlijk ook plezier in zijn werk heeftOverigens doe ik het ook regelmatig: als mensen (meestal buitenlanders) met mij mee willen rijden in de auto, zeg ik vaak 'thank you for flying KLM'

