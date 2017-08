Joligheid in Warmenhuizen: recordpoging landroeien

Het hele dorp deed gisteravond mee aan een recordpoging roeien op het vaste land tijdens de Warmenhuizer Kermis. Volgens organisator Frank van Enter was het in ieder geval erg gezellig."Vorig jaar begon iedereen opeens spontaan op de grond te zitten en te roeien", legt Frank uit. "Dit jaar vond ik het een goed idee om er een recordpoging van te maken. Super veel mensen uit het dorp deden mee. Geweldig", vindt hij.Of het gelukt is weet Frank nog niet. "Dat moeten we even vergelijken met andere pogingen aan de hand van foto's."