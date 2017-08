Gestolen autos verscheept naar Ghana: Nu eist de politie daar losgeld

HILVERSUM - De Nationale Politie is een bende autodieven op het spoor, die luxe Range Rovers, BMW’s en Mercedessen steelt om ze vervolgens met de boot naar Ghana te verschepen. Een van de bestolen gedupeerden is een Hilversumse ondernemer, zo schrijft de Telegraaf.



De afgelopen maanden zijn meerdere gestolen auto’s getraceerd, waaronder die van tv-presentatrice Bridget Maasland. Ook ondernemer Chris Beemer uit Hilversum werd vorig jaar slachtoffer van verduistering van een Mercedes S-klasse.



Vorige maand werkte plotseling het voertuigvolgsysteem weer, waarna bleek dat de bolide inmiddels bij een autopoetsbedrijf in Ghana staat. "Na veel gesoebat nam de Ghanese politie de auto in beslag", aldus Beemer. "Nu eist de politie in Accra losgeld."



Hoewel politie en door verzekeringsmaatschappijen ingeschakelde onderzoeksbureaus precies weten waar de auto’s naartoe gaan, blijkt het in de praktijk haast onmogelijk de voertuigen terug te krijgen. De lokale politie doet niets of eist soms duizenden euro’s om de gestolen auto’s over te dragen aan de rechtmatige eigenaren.

23-08-2017 16:07:07 chimera

T Die mensen verdienen te veel. Ze kunnen makkelijk een nieuwe kopen... zeikerds.

Wel goed dat ze de bende op het spoor zijn.

