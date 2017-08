Mogelijke kannibalen in Zuid-Afrika voor de rechter

In Zuid-Afrika staan vier mannen terecht op verdenking van kannibalisme. Hun wordt moord ten laste gelegd.



De zaak begon toen een van de vier zich op het politiebureau meldde en daar vertelde dat hij er genoeg van had om mensenvlees te eten. Toen de politie hem ondervroeg haalde hij delen van een menselijk been en een hand tevoorschijn. Hij nam de politie daarna mee naar een huis ergens in de provincie Kwazulu-Natal waar nog meer lichaamsdelen lagen.



Daarna volgden de andere arrestaties. Twee van de arrestanten zijn traditionele genezers, die in Zuid-Afrika Sangoma's heten. Veel Zuid-Afrikanen dichten deze kruidendokters grote genezingskracht toe.



Een woordvoerder van de politie zei tegen de BBC dat de vier jonge mannen, in de leeftijd van 22 tot 32 jaar, lid zijn van een grotere bende menseneters. Het onderzoek is nog bezig en de politie vraagt mensen die mensen in hun omgeving missen om zich te melden.



Forensische experts zijn bezig om de resten te onderzoeken. Het is vooralsnog niet duidelijk of de lichaamsdelen van een of meer mensen zijn.

