Bloed van tieners wordt in de VS verkocht voor bijna 6.800 euro per shot

Het is de nieuwste trend om veroudering tegen te gaan: het injecteren van tienerbloed. “Het is als plastische chirurgie maar dan van binnenuit,” aldus de arts die de omstreden behandeling uitvoert.



Bloedtransfusies worden verkocht voor bijna 6.800 euro per shot. Meer dan honderd mensen hebben het experiment al ondergaan. Ze zijn geïnjecteerd met 2,5 liter plasma, de bloedvloeistof zonder de bloedcellen. Het gaat om bloed dat is overgebleven bij bloedbanken en idealiter afkomstig is van tienerdonoren. Het wordt geïnjecteerd bij deelnemers die gemiddeld 60 jaar oud zijn.



De resultaten zijn veelbelovend, aldus dokter Jesse Karmazin van start-up Ambrosia uit San Francisco in The Sunday Times. “Tienerbloed kan helpen om er jonger uit te zien, maar is ook goed voor het hart en het geheugen,” denkt Karmazin. “Ik zeg niet direct dat dit het middel is voor onsterfelijkheid, maar het komt dichtbij.”



Maar andere onderzoekers waarschuwen dat het effect van de procedure niet bewezen is en dat er weinig reden is om aan te nemen dat de gezondheidsclaims van Karmazin terecht zijn. “Je misbruikt het vertrouwen van mensen en de publieke opwinding over dit onderwerp,” aldus neurowetenschapper Tony Wyss-Coray.

Reacties

23-08-2017 11:17:03 sndrr

Junior lid

WMRindex: 1

OTindex: 0

Quote:

De resultaten zijn veelbelovend

Voor zijn bankrekening, of voor de ouderen?



Laatste edit 23-08-2017 11:24 Voor zijn bankrekening, of voor de ouderen?

23-08-2017 11:48:12 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 60.230

OTindex: 27.383

voor dat geld kun je veel wellnessbehandelingen regelen. als die niet helpen, dan is het in ieder geval nog een leuk uitje (en dus goed voor de ziel)

23-08-2017 12:31:33 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 28.151

OTindex: 55.593

Niet nieuw hoor, ooit gehoord van .Elisabeth Báthory?.

23-08-2017 13:00:33 JohnBD

Senior lid

WMRindex: 365

OTindex: 4

T S

te veel naar "orphan black" op netflix gekeken??? of zouden de makers het van deze "dokter" afgekeken hebben

23-08-2017 13:19:13 Vailan

Oudgediende



WMRindex: 17.850

OTindex: 64.502

S En een zekere meneer met een bleek gezicht, scherpe hoektanden en een cape met opstaande kraag is natuurlijk zijn meest trouwe klant.

23-08-2017 13:24:25 Balderic

Senior lid

WMRindex: 887

OTindex: 2

Het spreekt mij meer aan dan daglicht of knoflook.



23-08-2017 13:34:35 Sjaak

Moderator



WMRindex: 15.757

OTindex: 26.893

Hm, ik behoor tot de doelgroep qua leeftijd, maar ik weet niet of ik wel zo oud wil worden. Een jaar of 85 vind ik wel genoeg eigenlijk.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: