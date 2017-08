Deltavlieger springt van flat, perfect met wind van voren

In Utrecht is maandagmorgen een deltavlieger van een gebouw gesprongen. Rond 07.00 uur stond de wind precies goed en nam Arne Tanzer de aanloop. "Het was fantastisch, ik kwam hoger dan ik had verwacht. Ik heb zelfs nog twee bochten kunnen maken. Uiteindelijk was ik iets meer dan 40 seconden in de lucht", zei de deltavlieger na zijn sprong in het NOS Radio 1 Journaal.Aan die 40 seconden ging een lange voorbereiding vooraf. Om boven op de studentenflat extra snelheid te kunnen maken voor de sprong is een houten vlonder aangelegd. Ook is lang gewacht tot alle benodigde vergunningen werden afgegeven, schrijft RTV Utrecht.Tanzer zou de sprong eigenlijk vrijdag al maken, maar toen waren de weersomstandigheden niet goed genoeg. Maandag was het weer perfect. "We hebben rookpotten gebruikt en konden dus precies zien waar de wind vandaan kwam. Toen die recht van voren kwam, nam ik de aanloop en vloog ik al vrij snel. Als de wind van voren komt vliegt de vleugel sneller. Je moet ook voorkomen dat je vliegt met zijwind, want dan start je scheef." Door de goede wind kon hij veilig landen op een nabijgelegen grasveld.De spectaculaire sprong werd gemaakt om het deltavliegen populairder te maken. "Er waren een hoop mensen op de been en er stonden veel cameraploegen. Dit is daarom een mooie manier om deze sport te kunnen promoten," zegt Arne Tanzer.