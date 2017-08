Passagier moest 11 uur op ondergeplaste stoel zitten op vlucht van British Airways

De zakenman Andrew Wilkinson (39) betaalde meer dan 1.300 euro voor een economy-vlucht met British Airways. Hij kreeg voor dat geld een stoel toegewezen waarop een passagier had geürineerd en werd verwacht het zelf met doekjes schoon te maken.



De IT-consultant vloog eind juli vanuit London Heathrow naar Kaapstad in Zuid-Afrika om zijn ouders te bezoeken. Bij het boarden kwam hij tot de onaangename vaststelling dat zijn stoel vochtig was.



,,Ik riep de stewardess die mijn vermoeden bevestigde dat de vochtigheid urine was. Ze ging naar de wc en kwam terug met een paar doekjes en verwachtte dat ik het zelf zou schoonmaken'', aldus Wilkinson.



,,Ik zei tegen haar: 'ik kan hier niet zitten', maar ze lachte gewoon. Haar reactie was: 'Jij hebt duidelijk zin om met me mee te werken op deze vlucht, is het niet?'''



Uiteindelijk legde hij een plastic zak over de stoel en daarover nog eens een deken.



Eenmaal aan de grond ventileerde Wilkinson zijn woede op Twitter. British Airways merkte dat op en bood hem 5.000 van hun Avios-beloningspunten ter compensatie aan. Daarna veranderde de maatschappij het aanbod naar een tegoedbon ter waarde van 435 pond, of een gratis upgrade op zijn volgende vlucht naar Kaapstad.



Wilkinson zei dat het hem helemaal niet om de compensatie gaat. ,,Ik wil gewoon een beleefde verontschuldiging. Wat ze me stuurden, was duidelijk een gestandaardiseerd, algemeen antwoord.''



Zaterdagavond zei een lid van de vakbond van het cabinepersoneel dat wat Wilkinson had meegemaakt een bewijs was van hoezeer de kostenbesparingen bij British Airways de kwaliteit heeft aangetast.



Een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij heeft gezegd dat ze in contact staan met Wilkinson zodat ze zich kunnen verontschuldigingen en hem van een vergoeding kunnen voorzien.

Reacties

22-08-2017 12:19:43 chimera

Erelid



WMRindex: 90

OTindex: 3.696

T Is dit niet dezelfde als toen die ene arts in elkaar geslagen was?



En waarom zien mensen een vergoeding altijd als "standaard antwoord"?



Dit is helemaal niet waar. Een vergoeding is, in mijn inziens, geleden schade, hetzij fysiek hetzij mentaal, vergoeden.



Wij geven altijd excuses maar meeste willen JUIST een vergoeding, wat ik nooit geef.



Laatste edit 22-08-2017 12:22

22-08-2017 12:21:20 Hart

Oudgediende



WMRindex: 8.465

OTindex: 49

Onvoorstelbaar dat dit soort dingen gebeuren. Je begrijpt niet waar zo'n stewardess de brutaliteit vandaan haalt om zoiets te doen en te zeggen. Ze moet toch ook op te sporen zijn voor haar bazen en een ontslagbrief krijgen?

22-08-2017 12:59:09 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 28.141

OTindex: 55.577

Die man voelde zich duidelijk in de zeik gezet, in dubbel opzicht. Getsie!



Laatste edit 22-08-2017 12:59

22-08-2017 14:20:48 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 28.141

OTindex: 55.577



Dat wordt vaak onbewust stevig bijgekleurd. @Hart : Er is in de praktijk vaak nogal wat verschil tussen wat mensen echt gezegd hebben en wat de ander zich herinnert.Dat wordt vaak onbewust stevig bijgekleurd.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: