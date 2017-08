Aldi in Northampton: Als caissiere geen alcohol af wil rekenen, hoeft dat niet





Bij de bewuste Aldi hangt voor de lopende band bij een van de kassa’s een A4tje waarop klanten de maatregel duidelijk kunnen lezen: ‘het is niet mogelijk alcohol af te rekenen bij deze kassa’. De supermarktketen laat weten dat een van de werknemers geen goed gevoel had over de verkoop van alcohol en dat daarom naar een oplossing is gezocht.



Niet elke klant van de Northamptonse grootgrutter weet deze collegialiteit te waarderen, getuige enkele stevig geformuleerde berichten op Twitter. ,, Dus een moslim dicteert jullie wat hij wel en niet doet. Mag hij straks ook Joden weigeren?”, vraagt iemand zich af.



,,Nou, hier doe ik voortaan geen boodschappen meer”, schrijft klant Ethan die tevens vraagt een foto van de caissière zoveel mogelijk te delen. Een ander vraagt zich af of vegetarische caissières voortaan vlees mogen weigeren bij hun kassa.



,,Het spijt ons van het ongemak”, antwoordt de landelijke klantenservice haar klanten op social media. ,,Wij zullen proberen om alle collega’s de meest geschikte plaats te geven.” Of dit betekent dat de supermarkt de bewuste collega een nieuwe functie geeft is niet duidelijk.

Foto Bij een filiaal van Aldi in de Engelse plaats Northampton is het niet mogelijk om bij alle kassa’s alcohol af te rekenen. Het management van de supermarkt komt zo een werknemer tegemoet die moeite heeft met de verkoop van alcoholische drank. Sommige klanten fronsen de wenkbrauwen.Bij de bewuste Aldi hangt voor de lopende band bij een van de kassa’s een A4tje waarop klanten de maatregel duidelijk kunnen lezen: ‘het is niet mogelijk alcohol af te rekenen bij deze kassa’. De supermarktketen laat weten dat een van de werknemers geen goed gevoel had over de verkoop van alcohol en dat daarom naar een oplossing is gezocht.Niet elke klant van de Northamptonse grootgrutter weet deze collegialiteit te waarderen, getuige enkele stevig geformuleerde berichten op Twitter. ,, Dus een moslim dicteert jullie wat hij wel en niet doet. Mag hij straks ook Joden weigeren?”, vraagt iemand zich af.,,Nou, hier doe ik voortaan geen boodschappen meer”, schrijft klant Ethan die tevens vraagt een foto van de caissière zoveel mogelijk te delen. Een ander vraagt zich af of vegetarische caissières voortaan vlees mogen weigeren bij hun kassa.,,Het spijt ons van het ongemak”, antwoordt de landelijke klantenservice haar klanten op social media. ,,Wij zullen proberen om alle collega’s de meest geschikte plaats te geven.” Of dit betekent dat de supermarkt de bewuste collega een nieuwe functie geeft is niet duidelijk.

Reacties

22-08-2017 11:06:19 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 28.141

OTindex: 55.577

De gekkigheid gekroond!

Sinds wanneer gaan allochtone werknemers de regels bepalen?

22-08-2017 11:14:19 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 60.201

OTindex: 27.379

Quote:

,,Wij zullen proberen om alle collega’s de meest geschikte plaats te geven.” Of dit betekent dat de supermarkt de bewuste collega een nieuwe functie geeft is niet duidelijk.

dat wordt dus 'sommigevakkenvullen'....

in GB moet men werknemers in veel gevallen al heel snel een jaarcontract geven, leerde ik vroeger op de tuinbouwschool al. als men dat heeft, dan komt de werkgever er niet vanaf met het argument dat er werk wordt geweigerd (wat imho duidelijk aan de hand is) dat wordt dus 'sommigevakkenvullen'....in GB moet men werknemers in veel gevallen al heel snel een jaarcontract geven, leerde ik vroeger op de tuinbouwschool al. als men dat heeft, dan komt de werkgever er niet vanaf met het argument dat er werk wordt geweigerd (wat imho duidelijk aan de hand is)

22-08-2017 11:30:09 venzje

Oudgediende



WMRindex: 9.969

OTindex: 2.597

Ga dan gewoon niet in een winkel werken waar ze producten verkopen die je tere zieltje bezoedelen. Hoe moeilijk kan het zijn? De gemiddelde vegetariër zal ook niet verkiezen om bij de slager te gaan werken.

22-08-2017 11:35:15 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 60.201

OTindex: 27.379

@venzje :

mogelijk is 'passend werk' niet het doel van deze actie, maar probeert men zo een uitkering + schadevergoeding te bemachtigen.... mogelijk is 'passend werk' niet het doel van deze actie, maar probeert men zo een uitkering + schadevergoeding te bemachtigen....

22-08-2017 11:37:44 venzje

Oudgediende



WMRindex: 9.969

OTindex: 2.597

@botte_bijl: Ik vermoed dat je zoiets ook in GB wel op je buik kunt schrijven.

22-08-2017 11:40:49 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 60.201

OTindex: 27.379

@venzje :

hoe het precies zit weet ik niet, maar wat ik erover lees -mensen die te dik zijn om te kunnen werken en extra uitkering krijgen wegens eetverslaving bijvoorbeeld- blijft mij verbazen.... hoe het precies zit weet ik niet, maar wat ik erover lees -mensen die te dik zijn om te kunnen werken en extra uitkering krijgen wegens eetverslaving bijvoorbeeld- blijft mij verbazen....

22-08-2017 11:50:04 venzje

Oudgediende



WMRindex: 9.969

OTindex: 2.597

@botte_bijl: Hm. Op een dikke buik kun je nog véél meer schrijven.

22-08-2017 11:53:39 Balderic

Senior lid

WMRindex: 877

OTindex: 2

-Als u vlees hebt, kunt u niet bij kassa 1 afrekenen. De persoon is vegetariër.

- Als u vlees en melk hebt, kunt u niet bij kassa 1 en 2 afrekenen, de persoon bij kassa 2 is veganist.

- Als u varkensvlees wil afrekenen, kan dat helaas niet bij kassa 3. De persoon daar is moslim. Melk is echter geen probleem, alcoholhoudende dranken weer wel.

- Als u spaghetti heeft, kunt u dat niet bij kassa 4 afrekenen. De persoon daar is pastafari.

- Als u alle hierboven genoemde producten in uw mandje heeft, dan hoeft u niet af te rekenen. Het is gewoon te lastig.



22-08-2017 11:57:09 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 60.201

OTindex: 27.379

@Balderic :

dat laatste zou ik dan dus bij elkaar plannen en opeens -op de verse groenten na- alle boodschappen in één keer doen dat laatste zou ik dan dus bij elkaar plannen en opeens -op de verse groenten na- alle boodschappen in één keer doen

22-08-2017 12:30:06 Hart

Oudgediende



WMRindex: 8.465

OTindex: 49

@Balderic :

Maar mensen nog aan toe, waar gaan we heen in Europa???? Nog even en dan hebben al die veel kinderen krijgende moslims de meerderheid en dan kunnen we het schudden met onze oude culturen. Want ook de goedwillende moslims zullen zich achter de schreeuwende minderheid scharen (zoals veel mensen op die idioten van Denk stemmen) en dan krijg je hun invloed in de regeringen. Ik maak mij echt ernstige zorgen want dit soort incidenten komt steeds vaker naar boven. Maar mensen nog aan toe, waar gaan we heen in Europa???? Nog even en dan hebben al die veel kinderen krijgende moslims de meerderheid en dan kunnen we het schudden met onze oude culturen. Want ook de goedwillende moslims zullen zich achter de schreeuwende minderheid scharen (zoals veel mensen op die idioten van Denk stemmen) en dan krijg je hun invloed in de regeringen. Ik maak mij echt ernstige zorgen want dit soort incidenten komt steeds vaker naar boven.

22-08-2017 12:39:29 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 8.572

OTindex: 8.392

S Ik denk dat de filiaalhouder gewoon een procedure wil vermijden. Vooral als de vestiging op korte termijn gesloten zal worden (wat ik vermoed) is het goedkoper om het probleem zo op te lossen en geen advocaat kosten te maken. Ik denk dat de verliesgevende vestiging op korte termijn wordt gesloten, en dan wordt al het personeel ontslagen.

22-08-2017 12:52:23 merlinswit

Erelid



WMRindex: 2.704

OTindex: 2.891

@De_Paus: Het kan er ook voor zorgen dat de volgende moslim minder snel aangenomen zal worden,voor werken in een supermarkt. Omdat werkgevers dit dus niet willen. Die werkgevers worden vervolgens beschuldigd van discriminatie. Ik vind het jammer dat werkgevers in deze niet meer beschermd worden door de (britse) overheid. Dat zou een hoop ellende op de werkvloer schelen.



Laatste edit 22-08-2017 12:52

22-08-2017 13:37:41 stora

Stamgast



WMRindex: 5.999

OTindex: 770

Dat hij geen alcohol wil afrekenen vind ik prima hoor, maar dat de aldi daar een heel kassameubel voor inricht, vind ik van de zotte.

22-08-2017 14:15:37 Balderic

Senior lid

WMRindex: 877

OTindex: 2





Ook met onze cultuur (wat is dat eigenlijk?) valt het wel mee.

Onze cultuur heeft na zo'n 500 jaar (echt waar) immigratiebeleid, vooral geprofiteerd van dat beleid.



Wat echter wel een punt is, is het gemak waarmee deze supermarkt (één hè, niet allemaal) zwicht voor rare ideeën van individuen en de klanten opzadelt met het probleem.

Persoonlijk vind ik dat net zo erg als mensen op de Veluwe niet op zondag hoeven te werken vanwege hun geloof. Dat de zondag arbitrair is bewijst het feit dat anderen de vrijdag of zaterdag weer heilig vinden, dus voor je het weet kun je nooit meer werken (zie ook de uitspraak onlangs met die schoolfotograaf).



Kortom, het probleem is niet 'de moslims', het probleem is 'uitzonderingen voor gelovigen'. Geloven is prima, maar zolang je geen onweerlegbaar bewijs hebt overhandigd, doe je dat lekker thuis en val je anderen daar niet mee lastig. @Hart : Nee dat is onzin. Ten eerste krijgen moslims in het algemeen niet veel meer kinderen dan andere culturen.Ook met onze cultuur (wat is dat eigenlijk?) valt het wel mee.Onze cultuur heeft na zo'n 500 jaar (echt waar) immigratiebeleid, vooral geprofiteerd van dat beleid.Wat echter wel een punt is, is het gemak waarmee deze supermarkt (één hè, niet allemaal) zwicht voor rare ideeën van individuen en de klanten opzadelt met het probleem.Persoonlijk vind ik dat net zo erg als mensen op de Veluwe niet op zondag hoeven te werken vanwege hun geloof. Dat de zondag arbitrair is bewijst het feit dat anderen de vrijdag of zaterdag weer heilig vinden, dus voor je het weet kun je nooit meer werken (zie ook de uitspraak onlangs met die schoolfotograaf).Kortom, het probleem is niet 'de moslims', het probleem is 'uitzonderingen voor gelovigen'. Geloven is prima, maar zolang je geen onweerlegbaar bewijs hebt overhandigd, doe je dat lekker thuis en val je anderen daar niet mee lastig.

22-08-2017 14:26:20 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 28.141

OTindex: 55.577

Ergens is deze kassier ongelofelijk hypocriet. Hij ontvangt wél salaris mede door de verkoop van alcohol maar wil zijn eigen handen toch schoonhouden, dat is toch niet erg logisch.

En nu maar hopen dat Allah daar ook intrapt.

Aldi in ieder geval wél.



Laatste edit 22-08-2017 14:27

22-08-2017 14:45:53 venzje

Oudgediende



WMRindex: 9.969

OTindex: 2.597

@Balderic :

mensen op de Veluwe niet op zondag hoeven te werken vanwege hun geloof. Quotemensen op de Veluwe niet op zondag hoeven te werken vanwege hun geloof.

En dat moeten ze allemaal zelf weten, maar als ook de geldautomaat van hen op zondag niet mag werken zadelen ze andere mensen net zo goed op met hun probleem.



Laatste edit 22-08-2017 14:46 Niet mógen werken zul je bedoelen.En dat moeten ze allemaal zelf weten, maar als ook de geldautomaat van hen op zondag niet mag werken zadelen ze andere mensen net zo goed op met hun probleem.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: