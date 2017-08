Flesje water kan brand veroorzaken in auto, brandweer waarschuwt

"Neem water mee in de auto." Dat advies wordt vaak gegeven, zeker als het buiten warm is. Maar datzelfde flesje water kan ook gevaarlijk zijn. Het kan namelijk brand veroorzaken.De Amerikaan Dioni Amuchastegui uit Idaho maakte dat tot zijn schrik zelf mee. De accuspecialist was aan het lunchen in zijn auto, toen hij in zijn ooghoek rook zag. "Ik keek opzij en zag dat de autostoel begon te branden door zonlicht dat werd versterkt door een flesje water", zegt hij tegen CBS.Toen hij het verhaal vertelde aan zijn collega's, konden die het amper geloven. Daarom besloten ze om het na te doen. Dus legden ze opnieuw een flesje water in zonlicht op een autostoel. Het duurt niet lang voordat de leren bekleding begint te schroeien: Filmpje Amuchastegui legt zelf uit dat een ronde plastic fles met water kan fungeren als een lens, die de energie van zonlicht op één plek focust.De video trok de aandacht van de brandweer in Oklahoma. Ook zij deden na wat Amuchastegui overkwam. In een video is te zien hoe redelijk eenvoudig een gat in een vel papier wordt gebrand met zonlicht door een flesje water. Filmpje De brandweer heeft niet het idee dat hierdoor heel vaak autobranden ontstaan, maar zegt dat het wel degelijk een gevaar is 'afhankelijk van de omstandigheden' en waarschuwt ervoor. Wie denkt dat het alleen kan gebeuren bij heel warm weer heeft het mis. Het gaat om de sterkte van het zonlicht, niet om de warmte.