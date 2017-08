Creatieve wietplantage: potten gevuld met cannabis in boom

De politie van de Duitse stad Augsburg heeft eind juli in het Haunstetter bos honderden potten aangetroffen met daarin cannabisplanten. De potjes waren op vrij ongewone plekken verborgen.



De politie werd attent gemaakt op de potjes door een oplettende wandelaar die er zo'n 35 aan de rand van het bos had zien staan. Een zoektocht van de politie en de brandweer die daarna volgde, leverde nog veel meer potten gevuld met cannabis op. Het merendeel was erg slim verborgen, namelijk in de toppen van de bomen.



Om de potten niet te laten opvallen, waren ze met netten en touwen zo hoog mogelijk vastgebonden. In totaal werden er 275 hennepplanten ontdekt, in verschillende soorten en maten. De recherche van Augsburg heeft de vondst van de creatieve wietplantage in onderzoek genomen op zoek naar de dader(s).



Reacties

Ik denk dat ik ook maar eens zo'n plantje ga kweken. Maar ik weer niet hoe.

