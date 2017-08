Sneeuw in augustus is laatste wens van 104-jarige uit Heerenveen

Een winterwonderland donderdagochtend op de parkeerplaats van woonzorgcentrum Coornhert State van Meriant in Heerenveen. De droom van de 104-jarige Lily van Aarem ging er in vervulling.Die wens had mevrouw Van Aarem geschreven in de wensboom van het woonzorgcentrum.Vrijwilligster Hilda Glas en zorgmedewerkster Mariska van Beek onderzochten samen hoe ze deze wens in vervulling konden laten gaan. De twee overwogen een bezoek aan Snowworld in Amsterdam of Zoetermeer, maar de gezondheid van Van Aarem laat zo’n reis niet toe.,,Mevrouw houdt van de winter. Dat is alles voor haar", vertelt Van Beek. ,,Ze ziet niet meer zo goed, maar in de sneeuw kan ze beter zien. Dat heeft met de lichte kleuren te maken."De brandweer van Heerenveen kwam met een oplossing. Donderdagochtend werd de tuin en de parkeerplaats van Coornhert State gevuld met schuim, zodat het verlangen van de bewoonster alsnog in vervulling kon gaan.,,Schitterend”, was de reactie van Van Aarem. ,,Ze heeft echt genoten", voegt vrijwilligster Hilda Glas toe.