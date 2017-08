Deze nanny verdient 110.000 euro per jaar, mag constant reizen en rijden met luxewagens

Ben jij de moderne variant van Marry Poppins en spendeer jij je tijd het liefst met kinderen? Dan hebben we jouw droomjob gevonden. Een Britse familie zoekt een nanny, die een loon van 110.000 euro per jaar krijgt.



Het zoekertje komt van een mysterieus, rijk, Brits gezin met vier kinderen die 2, 5, 7 en 15 jaar oud zijn. Op de website Childcare schrijven ze dat hun toekomstige oppas op een riant salaris mag rekenen, zon 110.000 euro per jaar om precies te zijn. Daarnaast mag je ook met de wagens van de familie rijden. Je kan je dus verwachten aan heel wat ritjes met een Porsche, Maserati of Range Rover. Een sterrenchef bereidt alle maaltijden en er wordt regelmatig gereisd van de ene luxevilla in Londen naar de andere in Barbados, Kaapstad of Atlanta.



Maar voor wat hoort wat natuurlijk. Ik zal eerlijk zijn: het is een veeleisende baan, zo staat er in de jobomschrijving. Zo verwacht het gezin dat de nanny-to-be over een diploma psychologie beschikt en minstens vijftien jaar ervaring heeft. Bovendien heb je maar n dag in de week vrijaf. De rest van de dagen moet je werken van 7 uur s morgens tot 8 uur s avonds.



Waar maar raar moet de oppas in spe ook een cursus zelfverdediging gevolgd hebben. Is dat niet het geval? Dan betalen de ouders voor zon opleiding die je verplicht moet volgen. Wat de opvoedingshulp in zijn of haar vrije tijd uitspookt, maakt niet uit, maar bingedrinken of druggebruik zijn uit den boze.



De belangrijkste eigenschap is misschien wel dat de kinderen goed overeenkomen met de kersverse nanny. Wie uiteindelijk geselecteerd wordt voor de job, moet dus eerst nog een betaalde proefperiode van twee weken doorstaan.

Reacties

21-08-2017 14:02:59 josc1965

Senior lid



S ff iets meer dan 27 euro per uur. gokje dat de helft nog naar de belasting gaat.

21-08-2017 14:30:29 venzje

Oudgediende



@josc1965 : Dat valt eigenlijk wel een beetje tegen voor een hooggekwalificeerd iemand die aan al die eisen voldoet en zich een slag in de rondte moet werken.

21-08-2017 14:36:03 merlinswit

Erelid



@josc1965 : Sommige baantjes moet je voor de extra voordeeltjes doen. Zoals kunnen netwerken, met de auto de hort op etc. Dat je eencursus zelfverdediging doet lijktme niet zo raar.De kinderen moeten ook verdedigd worden bij een evt.aanval of poging tot ontvoering. De nanny is dan de laatste verdediging.

