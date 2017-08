Man probeert aan politie te ontkomen door zich in koffer te verstoppen

Het was even zoeken voor de politie Zoetermeer toen ze een verdachte wilden aanhouden. De man had zich in een reiskoffer in een slaapkamer verstopt.



De politie had de woning van de man omsingeld en ging naar binnen om hem aan te houden, maar volgens zijn zusjes was hij niet thuis. Wel was er een slaapkamer afgesloten en zei niemand een sleutel te hebben, schrijft de politie op Facebook.



Agenten maakten de deur open, maar vonden de man daar in eerste instantie niet. Totdat ze wat langer zochten: de man zat opgevouwen in een koffer.



Waar de man van wordt verdacht, is niet bekend. De politie Zoetermeer waarschuwt nog wel even dat je kan worden aangehouden als je een verdachte helpt zich voor de politie te verstoppen.

Stomme zusters dus!

S Quote: De politie Zoetermeer waarschuwt nog wel even dat je kan worden aangehouden als je een verdachte helpt zich voor de politie te verstoppen.



Ja, maar die zuster wisten niet beter dan dat hun broer was weggegaan om even een pakje sigaretten te kopen. Zonder dat zij het in de gaten hadden moet hun broer teruggeslopen zijn in het huis. Bewijs maar eens dat dit niet waar is, aldus mr. Pauskowicz.

