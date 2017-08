Bijna 60.000 gevonden voorwerpen in trein

Duizenden mobieltjes, bankpassen, een doos met sigaren en zelfs een maxicosi. Treinreizigers laten steeds meer spullen achter in de trein, en komen ze vaak niet meer ophalen. "Als ik mijn rugzak kwijt zou raken, zou ik toch mijn uiterste best doen om 'm weer terug te vinden."Het depot met gevonden voorwerpen van de Nederlandse Spoorwegen puilt uit. In de eerste helft van 2017 werden er in totaal 59.116 voorwerpen gevonden. "We zien dat er ieder jaar meer spullen worden achtergelaten", zegt Gerjan Vasse van de NS. "Soms gaat het zelfs om complete fietsen of rollators."Maar behalve vervoersmiddelen blijven ook duizenden koffers en weekendtassen in de trein achter. Omdat die spullen veel ruimte innemen, heeft de NS 40 vierkante meter extra opslagruimte gecreŽerd om alle spullen op te kunnen slaan. "Maar we hopen dat steeds meer mensen een opsporingsformulier invullen, zodat we hun spullen kunnen terugbezorgen."Top 5 van meest gevonden voorwerpen eerste helft 2017Paspoort/Pasjes/Rijbewijs/Papieren/Vervoersbewijzen (26.465)Rugzakken (3.767)Mobiele telefoons (3.559)Portemonnees (3.427)Sleutels (3.05Bron: NS.nlVasse noemt het opvallend dat er zoveel mobieltjes tussen zitten. "We leven in een tijd dat iedereen zit vastgeplakt aan zijn smartphone. Ik vind het ongelooflijk dat die toch zo vaak blijven liggen. Het gaat ook vaak om de nieuwere modellen."Volgens Vasse is het grote aantal jassen (1890 in de eerste helft van 2017) te verklaren door veranderingen in het weer. "Vaak is het 's ochtends wat kouder en dragen mensen een jas als ze instappen, maar als ze op hun bestemming zijn is het al een stuk warmer en zijn ze vergeten dat ze een jas bij zich hadden."Het meest opvallende dat hij en zijn collega's in de afgelopen maanden tegenkwamen zijn een doos sigaren en een zogeheten sjtreimel. "Dat is een bonte hoed die vaak op maat gemaakt wordt. Die zijn hartstikke kostbaar, vaak beginnen de prijzen rond de 1500 euro."Van alle verloren voorwerpen wordt ongeveer 60 procent bij de eigenaar teruggebracht. "Door het gebruik van social media kunnen we vaak snel in actie komen. In een groot deel van de gevallen kunnen we de spullen binnen vijf dagen terugbrengen bij de eigenaar."Dat lukte ook in het geval van GabriŽl de Graauw. Zij vergat haar hortensia in de trein, maar die werd een paar dagen later netjes teruggegeven.