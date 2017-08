Hoe kan een plaatje van 10 minuten stilte ineens in de hitlijsten staan?

Opmerkelijke nieuwe binnenkomer in de iTunes-chart: een 'liedje' dat niet meer is dan 10 minuten stilte.Soms snap je niet helemaal waarom een liedje een succes wordt in de hitlijsten, maar in dit geval is het wel een heel gek verhaal. Het liedje 'A a a a Very Good Song' van Samir Mezrahi bestaat namelijk van begin tot eind uit doodse stilte en komt toch binnen in de iTunes-charts. Best knap voor 10 minuten gebakken lucht!Het zit zo: het download- en afspeelprogramma iTunes van Apple begint eigenlijk al-tijd bij hetzelde liedje te spelen als je daar niet zelf wat aan doet. Helemaal aan het begin van het alfabet komt uiteraard de 'a' en door het liedje met al deze 'a's' te laten beginnen komt deze bovenaan en begin je dus bij openen van iTunes niet met altijd hetzelfde liedje, maar gewoon met serene rust. iTunes wil namelijk nog weleens de muziek automatisch gaan spelen bij opstarten en zo lost de 'song' van Samir toch voor een rustig begin van je iTunes-sessie.Slimme oplossing toch? Je moet het liedje natuurlijk wel officieel kopen, dus het kost je wel geld. Of zelf een cover opnemen. Da's in dit geval heel snel gebeurd.