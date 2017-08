Vader die ex-vriendje van dochter naakt de straat op stuurde krijgt taakstraf

Stan F., die een 17-jarig ex-vriendje van zijn dochter te grazen nam en na wat rake klappen bloot de straat opstuurde, heeft vandaag een taakstraf van 160 uur gekregen. De rechtbank Oost-Brabant vindt de woede van de 39-jarige wraakvader 'tot op zekere hoogte voorstelbaar' maar zijn handelen is 'volstrekt onacceptabel'.



De minderjarige dochter vertelde de man vorig jaar oktober dat een jongen naaktfoto's en video's van haar op zijn mobiele telefoon had staan Toen de jongen even later bij hun woning in Helmond aanbelde, eiste de vader de telefoon op. Toen hij die niet kreeg, trok hij de knaap naar binnen.



Vrijheidsberoving, volgens het OM en de rechtbank. Om hem te laten voelen wat vernedering is, dwong hij de jongen zich uit te kleden. Hij pakte de kleren af en zei dat de ex moest opflikkeren. De vader was bang dat de jongen de naaktbeelden van zijn dochter zou verspreiden.



Voorstelbaar, maar onacceptabel, aldus de rechtbank. Naast een taakstraf van 160 uur krijgt de man drie maanden voorwaardelijke cel om herhaling te voorkomen.

