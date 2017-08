Zombie-experiment op Lowlands

Op Lowlands wordt er woensdag een experiment gehouden waarbij wordt gekeken hoe lang het duurt voordat er een epidemie ontstaat en hoe de infectiehaarden verlopen met een zogenaamde virtuele Zombie-game.



De GGD Flevoland, RIVM en Vrije Universiteit Amsterdam onderzoeken met de resultaten van de game hoe een uitbraak van infectieziekten beter te voorspellen is. Tijdens Lowlands Science worden door diverse universiteiten en HBO-instellingen meerdere interessante onderzoeken uitgevoerd waar je zelf aan kunt deelnemen.



Hiervoor vindt op Lowlands het allereerste gezondheidsonderzoek in de vorm van een virtuele zombie game plaats. Aan het begin van het spel is iedereen gezond. Het doel van het spel is ervoor te zorgen dat je zo lang mogelijk onbesmet blijft.



Je raakt besmet als je te dichtbij een zombie komt. Ben je eenmaal geïnfecteerd dan word je een zombie en heb je maar één doel; zoveel mogelijk andere zombies creëren door bezoekers te infecteren.



Mensen die willen deelnemen aan het experiment kunnen een app downloaden op hun telefoon die alleen werkt wanneer je op het Lowlands terrein bent. Het doel van de game is je laten ‘tracken’ op lowlands en proberen niet geïnfecteerd te raken door het zombievirus. Als je eenmaal toch geïnfecteerd raakt dan is het juist het doel om zoveel mogelijk andere mensen te infecteren.



'Door een virtuele epidemie te verspreiden via de mobiele telefoon, proberen we te onderzoeken hoe we de bestaande modellen rondom infectie ziekte verspreiding kunnen verbeteren. Uiteindelijk willen we de start van real life epidemieën sneller en beter voorspellen dan hoe we dat nu doen', aldus de onderzoekers.



