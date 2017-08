Deejay betaalt 15.000 dollar voor speciale saus

Dj Deadmau5 is een van de gelukkige eigenaren van de in zeer beperkte oplage teruggekeerde Szechuan saus van McDonald's. De Canadees betaalde 15.000 dollar (bijna 13.000 euro) voor een fles.De saus werd in 1998 uitgebracht ter promotie van Disneyfilm Mulan. Tijdens een recente aflevering van animatieshow Rick And Morty stond de saus ineens centraal, waarop fans massaal McDonald's contacteerden voor een terugkeer van Szechuan, een dip voor bij McNuggets.De fastfoodgigant ging mee in de hype en verlootte vier flessen van de saus. Eén van de gelukkige winnaars besloot zijn fles op veilingsite eBay te zetten. De biedingen liepen heel snel op, en uiteindelijk eindigde het bod van de dj als tweede. De hoogste bieder haakte echter af, waarop de verkoper via Twitter aan Deadmau5 vroeg of hij nog geďnteresseerd was. "Ik doe nog mee, maar laat me eerst even trouwen", antwoordde de dj, die dit weekend in het huwelijk trad met zijn vriendin Kelly.Dinsdag deelde Deadmau5 op Instagram een foto van de fles, die door een koeriersdienst was afgeleverd. Op Twitter schreef hij onder meer: "Op naar onze huwelijksreis in Griekenland. En daarna thuis genieten van deze saus."