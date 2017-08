Brit redt leven van schildpad met mond-op-mondbeademing

Een man uit het Engelse Gloucester heeft het leven van zijn bijna verdronken landschildpad gered door een uur lang mond-op-mondbeademing te geven en het dier te masseren. John Fletcher vond zijn 45-jarige huisdier Freda roerloos op de bodem van zijn vijver en wilde zijn oogappel niet verliezen, zegt hij tegen The Telegraph.



Freda de schildpad loopt elke dag vrij rond in de achtertuin van Fletcher, een amateurastronoom. Maar zaterdag was het dier nergens te bekennen. Na lang zoeken vond de Brit zijn schildpad in de vijver. ,,Ze moet er minimaal een uur in hebben gelegen'', vertelt hij. ,,Ik haalde haar eruit en ze zag er dood en slap uit.''



In paniek belde Fletcher zijn dochter op, waarna bij probeerde lucht in de bek van zijn huisdier te blazen. ,,Ik trok het kopje een stukje naar buiten en blies een paar keer kort'', zegt hij. Er kwam al snel een beetje water uit de mond van de schildpad.



Haar eigenaar kreeg hoop toen een pootje van het huisdier begon te trillen en de schildpad haar kopje weer introk. ,,Ik warmde haar op met een föhn en masseerde haar pootjes, nek en borst. Na een uur begon ze te kuchen en deed ze haar ogen open.''



Inmiddels voelt de schildpad zich weer kiplekker, zo lijkt het. ,,Vandaag heeft ze een stukje tomaat en twee blaadjes sla gegeten'', zegt Fletcher. ,,Dus ik denk niet dat ze een hersenbeschadiging op heeft gelopen.''



Het dier kijkt wel regelmatig met verbazing naar het nieuwe hekje dat Fletcher om de vijver heeft geplaatst. ,,Schildpadden zijn sterke dieren, maar dit hekje kan ze niet omver duwen.''



Reptielen- en amfibieënkenner Loz Bogaert noemt Fletchers verhaal 'bijna een wonder'. ,,Mond-op-mondbeademing is mogelijk, maar dan moet er ook op de borst van het dier worden geklopt'', zegt ze tegen The Telegraph. ,,En dat is lastig door een schild.'' Maar Bogaert kan zich wel voorstellen dat een schildpad gered kan worden als water uit de longen is gezogen. ,,Alles is mogelijk, ik heb gekkere dingen gezien.''





de arme schildpad wilde alleen maar de goudvissen dekken....

