Houtskooldrank ontgift niet alleen, maar kan je ook zwanger maken

Zwarte tandpasta, water en rijstwafels. In het kielzog van de detox-hype maakt actieve houtskool in eten en drinken furore. Maar die toevoeging kan nadelig zijn. ,,Het bindt ook geneesmiddelen zoals de pil. In theorie zou je zwanger kunnen raken van te veel houtskoolwater drinken.''



Na het hongerdieet van fitnessgoeroe Fajah Lourens en de kleikuur van Rens Kroes is er nu de houtskoolhype. Online en in steeds meer schappen van supermarkten is gitzwart eten en drinken - en producten als gezichtsmaskers en tandpasta - te koop dat belooft te helpen bij het ontgiften van het lichaam.



Daaronder: hip ogende rijstwafels en gestylede chips, ijs en thee en lattes die scoren op Instagram en in reclamespotjes. Maar ook diverse sappen en watersoorten. Zo verkoopt Albert Heijn onder de noemer Raw Lemonade dropkleurig detox-water dat naast citroen, limoen en gember 250 milligram actieve houtskool bevat.



Een hoeveelheid die gelijk staat aan twee tabletten Norit, zegt Trudy Voortman. De voedingsonderzoeker van het Rotterdamse Erasmus MC heeft haar bedenkingen bij het toevoegen van een geneesmiddel aan eten of drinken. ,,Want dat is het: een remedie tegen acute vergiftigingen. Ik denk als je daar last van hebt: slik een paar Norit en bel de dokter. En ik vind ook dat je het beter niet kunt innemen als je er geen last van hebt. Dat doe je met andere medicijnen evenmin.''



Voortman is in dat opzicht geen aanhanger van het motto 'baat het niet dan schaadt het niet'. Want actieve houtskool in eten of drinken kan volgens haar wel degelijk vervelende nadelen hebben. Voortman: ,,Actieve kool is poreus en heeft als eigenschap dat het stoffen aan zich bindt zodat ze het lichaam weer verlaten. Dat is nuttig bij een voedselvergiftiging of bij een overdosis paracetamol bijvoorbeeld.



,,Maar het doet hetzelfde met allerlei goede stoffen. Vitaminen, mineralen of een geneesmiddel dat je nodig hebt zoals de pil. Drink je te veel sap dan zou je last kunnen krijgen van vitaminetekort en je zou in theorie zwanger kunnen raken'', vertelt Voortman die ook nog opmerkt dat de detox-limonade Raw veel suiker per flesje bevat en dus helemaal niet zo gezond is als wordt gezegd.



Albert Heijn geeft consumenten met een waarschuwing op het etiket het advies slechts één flesje per dag te drinken, maar denkt dat het verder niet zo'n vaart zal lopen. Een woordvoerder: ,,We hebben bij de ontwikkeling van deze lemonade de mogelijk verminderde werking van de anticonceptiepil laten toetsen door onze apotheker. Voor een interactie met de pil is een hoeveelheid van ongeveer 8 gram actieve kool per dag nodig. De dosering in de lemonade is 1 gram per liter (flesje is 250 ml) en dus laag. Om elk risico uit te sluiten, vermelden we op het flesje dat bewuste consumptieadvies.''

18-08-2017 10:32:59 allone

Na iedere hype komt er wel weer een andere hype, dus lang zal het niet duren. Ze doen maar

18-08-2017 10:53:16 omabep

Wat kunnen ze toch veel onzin verkopen, zijn er nu echt veel mensen die dit geloven? Je lichaam reinigt zichzelf Zo, weer een dikmaker op de markt. Lekker detoxen als je niet naar de wc kan

