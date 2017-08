Wat deze jongen in zijn KFC-bucket vond is te bizar en hoop je nooit mee te maken

Er gaan wel vaker berichten viral van mensen die iets raars vinden in hun eten, maar het bericht van Joost Kerkhof van dinsdag is wel écht bizar. Wat hij in zijn bucket van de KFC vond, hoop je echt nooit te vinden als je lekker aan het genieten bent van je hotwings.Op Facebook stuurde Joost dinsdag een bericht naar KFC om ze te vertellen dat hij, wanneer hij hotwings bestelt, er vanuit gaat dat hij kippenvleugeltjes met een krokant laagje krijgt. Helaas was dit de avond ervoor niet het geval. Hij gaat verder: "Tot mijn grote verbazing kwam ik na een paar lekkere vleugeltjes een krokant kuikentje tegen. Ik dacht dat jullie kip vers gepaneerd en gefrituurd wordt. Hoe kan iemand dit dan over het hoofd zien, vraag ik me af. Dat ik hierdoor de hotwings de komende tijd toch maar links laat liggen valt geloof ik wel te begrijpen." Daarna vertelt hij dat hij de ochtend erna, om het even subtiel te zeggen, heel erg last van z'n buik had.