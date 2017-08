Is het Lie-del of Li-ddel? Voor eens en voor altijd duidelijkheid

Zeg je Preij-mark of Prie-mark? En is het Lie-del of Li-ddel? Over de uitspraak van merknamen zoals deze kunnen de meningen flink uiteen lopen. Hoog tijd om voor eens en voor altijd duidelijkheid te scheppen.



Het Britse kledingmerk Primark maakte onlangs een einde aan de discussie over de naam. Nadat een aantal mensen zich op sociale media publiekelijk bezighielden met de vraag wat nou de juiste uitspraak van de naam van de kledingketen is, hakte Primark de knoop door met een antwoord op haar website. ,,Een hele goede vraag'', is te lezen op de site. ,,Wij gebruiken het liefst Pr-Eye-Mark.''

Primark is niet de enige naam waar regelmatig onduidelijkheid over is. Ook deze merknamen worden stelselmatig verkeerd uitgesproken:



Lie-del of Li-ddel?

De naam van de Duitse supermarktketen Lidl wordt op z'n Duits uitgesproken, bevestigt de winkel. Lie-del dus en niet Li-ddel, zoals de eenzame 'i' in de naam misschien doet vermoeden.



Nai-key of Naik?

Lange tijd was er veel onduidelijkheid over de naam van dit bekende sportmerk. In 2014 schepte medeoprichter Philip Knight duidelijkheid nadat een nieuwsgierige klant hem om duidelijkheid had gevraagd: Nike wordt uitgesproken als: Nai-key, met twee lettergrepen dus.



Dokter Oet-ker of Dokter Ut-ker?

Beide uitspraken voor dit merk worden veel gebruikt. Niet zo gek, aangezien de bakproducent een aantal jaar geleden plotseling van uitspraak is geswitcht. Waar het voorheen Dr. Oet-ker werd genoemd, klinkt nu Dr. Ut-ker in reclames. Een woordvoerder van Dr. Oetker schept duidelijkheid: ,,In 1891 ontwikkelde de Duitse apotheker Dr. August Oetker een recept voor bakpoeder. Sindsdien is het bedrijf uitgegroeid tot een internationale onderneming. Wij zijn er trots op dat Dr. Oetker nog steeds een familiebedrijf is. Daarom hebben wij ervoor gekozen om de merknaam voortaan net zo uit te spreken als de familienaam: Dr. Utker.''

(Wij zijn diect gestopt met het eten van koetjesrepen)



Porsj of Por-shuh

Heeft de naam van dit snelle automerk één of twee lettergrepen? Het antwoord is twee. Het automerk Porsche is de achternaam van de Oostenrijkse uitvinder: Ferdinand Porsche en wordt uitgesproken met een zachte -uh op het eind. Voor de duidelijkheid heeft het automerk een speciale video gemaakt om de correctie uitspraak te oefenen.



A-di-das of A-DEE-das

Leg jij de klemtoon in deze naam op de a of op de di? De correcte manier om de naam van dit sportmerk uit te spreken is Ádidas, met de klemtoon op de a dus. Vernoemd naar de Duitse bedenker Adolf 'Adi' Dassler.



Ley-vais of Lee-vies?

De mensen die de bekende spijkerbroeken van dit merk steevast lee-vies noemen, hebben het fout. Alhoewel het kledingmerk in 1873 werd opgericht door de Duitse Levi Strauss, is de naam volledig geamerikaniseerd. Levi's spreek je zo uit: Ley- (rijmt op het Engelse woord key) en vais (rijmend op het Engelse woord eyes).



Hie-oen-dai of Hoen-dai?

,,De uitspraak Hie-oen-dai is correct'', laat de Nederlandse PR-manager van het automerk weten. Hoen-dai wordt ook wel gebruikt. ,,Maar dat is hoe de Amerikanen het uitspreken.'' De naam komt overigens uit het Koreaans en betekent modern of vooruitgang.

Reacties

17-08-2017 12:58:31 venzje

Oudgediende



WMRindex: 9.911

OTindex: 2.584

Quote:

(Wij zijn direct gestopt met het eten van koetjesrepen)

(Al heeft de koetjesreep helemaal niks met Dr. Oetker te maken. Ik heb wat originele gietmallen van de betreffende reepjes in mijn keuken hangen, afkomstig uit de fabriek van de oorspronkelijke producent )



In Groningen was het sowieso altijd al

Verder was ik al gewend om de merknamen uit te spreken zoals dat in het land van herkomst gebruikelijk is, dus op dat vlak brengt dit artikel me geen nieuws.

.



Laatste edit 17-08-2017 13:07 (Al heeft de koetjesreep helemaal niks met Dr. Oetker te maken. Ik heb wat originele gietmallen van de betreffende reepjes in mijn keuken hangen, afkomstig uit de fabriek van de oorspronkelijke producent )In Groningen was het sowieso altijd al "Liedl" Verder was ik al gewend om de merknamen uit te spreken zoals dat in het land van herkomst gebruikelijk is, dus op dat vlak brengt dit artikel me geen nieuws.

17-08-2017 13:08:55 stora

Stamgast



WMRindex: 5.942

OTindex: 765



stora spreek je uit als stoe-ra Nou we toch bezig zijn met uitspraken.stora spreek je uit als stoe-ra

17-08-2017 13:11:52 Jura6

Erelid



WMRindex: 2.067

OTindex: 1.635

Komt toch ook wel een beetje door het feit dat het namen uit andere landen zijn. Het gaat ook zo bij stedennamen... Je hoort toeristen immers steevast; "Emsterdem" zeggen.



Bij bijna allemaal spreek ik de namen ook uit zoals het hoort. Bij Lee-vies ben ik wel schuldig. Denk ook niet dat ik het ooit op de juiste manier ga uitspreken. Het zit er nu eenmaal zo in.

17-08-2017 13:33:34 venzje

Oudgediende



WMRindex: 9.911

OTindex: 2.584





Soms is dat verwarrend. Zo heb ik, lang geleden, een keer in de omgeving van Luik vergeefs de weg gezocht naar het nabijgelegen Aken. Wist ik veel dat dat in het Frans Aix-la-Chapelle heet! En zodra je over de Franse grens komt gaat er ineens geen enkele weg meer naar Rijssel. @Jura6 : Plaatsnamen hebben inderdaad hun eigen verbasteringen. Tenslotte hebben wij het ook over Parijs, Praag, Berlijn, Rome enz., terwijl we heel goed weten dat die plaatsen eigenlijk anders heten.Soms is dat verwarrend. Zo heb ik, lang geleden, een keer in de omgeving van Luik vergeefs de weg gezocht naar het nabijgelegen Aken. Wist ik veel dat dat in het Frans Aix-la-Chapelle heet! En zodra je over de Franse grens komt gaat er ineens geen enkele weg meer naar Rijssel.

17-08-2017 13:38:46 venzje

Oudgediende



WMRindex: 9.911

OTindex: 2.584

@stora : Ben je zo groot? Of is het niet Scandinavisch bedoeld?

17-08-2017 14:51:47 RupertMeurdog

Hoe spreek je lychee uit?



Liesjee of lajtsjie?

17-08-2017 16:00:39 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 4.987

OTindex: 14.771

@venzje :

Als de Fransen "Lille" tegen "Rijsel" zeggen

En "Bois le Duc" in Brabant leggen

Staat op Franse kaarten, raar maar waar

"Sassenheim" dan als "Urinoir"? Als de Fransen "Lille" tegen "Rijsel" zeggenEn "Bois le Duc" in Brabant leggenStaat op Franse kaarten, raar maar waar"Sassenheim" dan als "Urinoir"?

17-08-2017 16:01:26 Hart

Oudgediende



WMRindex: 8.444

OTindex: 49

Ik pas de uitspraak altijd aan aan het niveau van mijn gesprekspartner of ook wel aan mijn humeur...............

17-08-2017 16:12:10 stora

Stamgast



WMRindex: 5.942

OTindex: 765

@venzje :

: Ben je zo groot? Of is het niet Scandinavisch bedoeld? Quote @stora : Ben je zo groot? Of is het niet Scandinavisch bedoeld? @venzje stora is zweeds en ik ben groot

17-08-2017 17:25:06 Hart

Oudgediende



WMRindex: 8.444

OTindex: 49

@venzje : Een van de mooiste liederen van Pé en Rinus. Samen met file op Schiermonnikoog.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: