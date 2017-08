Respectloos? Koppel in zwemkleding bezoekt Italiaanse kerk

In ItaliŽ is ophef ontstaan over een foto van een koppel dat een kerk bezoekt in badpak. De vrouw is gehuld in bikini, de man in zwembroek, terwijl ze in het portaal staan van het godshuis in het badplaatsje Villammare.De foto van ene Gabriele Bojano werd opgepikt door de krant Corriere della Sera. Het zou gaan om toeristen die op de terugweg van een dagje aan het strand even de kerk van Villammare binnenstappen. Dat ze enkel hun badpak en teenslippers dragen, lijkt het koppel niet te storen.,,Het gaat hier niet om een kerkbezoek met onbedekte schouders of een iets te korte rok, maar om pure naaktheid'', zo schrijft Corriere-journaliste Valentina Santarpia. ,,Blijkbaar leven we in tijden waar alles is toegelaten.''Totaal respectloos, klinkt het op sociale media. Moet kunnen: het is immers vakantie, menen dan weer anderen. ,,Kom op: het is warm, het is vakantie en het strand is niet ver weg. Belangrijker dan de kleding is de morele instelling waarmee je een kerk binnentreedt.''