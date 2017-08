Smileys op het werk? Onprofessioneel

Wie smileys gebruikt in zijn werkgerelateerde berichten, komt niet professioneel over. Dat besluiten onderzoekers van de IsraŽlische Ben-Gurion Universiteit. "In tegenstelling tot wie echt glimlacht, komt iemand die een smiley gebruikt niet competenter over", legt onderzoekster Ella Glikson uit.



Volgens Jobat vrolijken smileys steeds vaker e-mails en berichten op. Dat gebeurt niet alleen via sociale media, maar ook in werkgerelateerde communicatie. Maar dat komt dus niet altijd goed over.



De onderzoekers voerden experimenten uit met 549 participanten uit 29 verschillende landen. De deelnemers moesten onder meer een werkgerelateerde e-mail lezen en op basis daarvan de competenties en persoonlijkheid van de persoon evalueren. Sommige e-mails bevatten smileys, andere niet.



Een smiley in een professionele context bleek geen invloed te hebben op hoe de persoonlijkheid van iemand wordt geŽvalueerd, wel op de evaluatie van de competenties. Wie smileys gebruikt, komt minder competent over.



Die bevindingen staan in contrast met het effect van een echte glimlach. Wie glimlacht, komt sympathiek over en wordt meer competent bevonden.

Reacties

16-08-2017 10:18:15 Balderic

Ik gebruik dan ook liever 'ROFLMAO' naar mijn klanten toe.

Veel professioneler.



16-08-2017 10:19:56 allone

@Balderic : idd, veel professioneler. Wat is jouw profession? idd, veel professioneler. Wat is jouw profession?

16-08-2017 10:32:11 Hart

Smileys zijn inderdaad niet echt professioneel. Mijn advies zou zijn: niet gebruiken in zakelijke e-mails. Daar staat tegenover dat, als je een bepaalde toon mee wilt geven aan een niet zo ernstige e-mail, je het in sommige gevallen wel zou kunnen doen.

16-08-2017 11:17:37 kojak

Ik gebruik ze nooit in mijn zakelijke mails, en in de mails die ik ontvang staan ze ook niet.

16-08-2017 13:24:50 venzje

Quote:

"In tegenstelling tot wie echt glimlacht, komt iemand die een smiley gebruikt niet competenter over" Mijn nichtje met Down glimlacht haast altijd echt. Toch zie ik haar niet als uitzonderlijk competent. Mijn nichtje met Down glimlacht haast altijd echt. Toch zie ik haar niet als uitzonderlijk competent.

16-08-2017 14:41:01 GroteMop1983

Quote:

Smileys op het werk? Onprofessioneel

Dan ben ik heel erg onprofessioneel op het werk met mijn vriend als collega!



Laatste edit 16-08-2017 14:41 Dan ben ik heel erg onprofessioneel op het werk met mijn vriend als collega!

16-08-2017 15:10:09 submarine

Maar de emoticons hier zijn hilarisch.



Ik krijg soms mails binnen die knipperen als Las Vegas bij nacht. Gek word je ervan.Maar de emoticons hier zijn hilarisch.

