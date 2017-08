Aanhanger met 20.000 kilo chocolade gestolen

Een vrachtwagenaanhanger met 20 ton chocolade is afgelopen weekeinde in de Duitse plaats Neustadt gestolen. De daders hebben volgens de politie ergens tussen zaterdagavond en zondagmiddag toegeslagen.



"De waarde van de buit schatten we tussen de 50.000 en 70.000 euro, en bestaat vooral uit potten Nutella-hazelnootpasta en chocolade-verrassingseieren'', zegt een politiewoordvoerder van de deelstaat Hessen. Over wie er achter de roof zit tast de politie nog in het duister.



Een leider van het onderzoek betwijfelde of de dieven bewust op zoek waren naar de chocolade als buit. Hij vermoedde dan ook dat de dieven niet wisten waarmee ze aan de haal gingen.



