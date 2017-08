Depressief meisje dat haren niet borstelt krijgt waanzinnige make-over

Kapster Kayley Olsson kreeg een 16-jarig meisje in haar stoel dat zó depressief was, dat ze het niet eens meer op kon brengen om haar eigen haren te borstelen.Het resultaat van dit borstelvrije bestaan was goed te zien. De anonieme tiener had een bos met klitten op haar hoofd. Maar speciaal voor de schoolfoto wilde ze er toch iets aan laten doen.“Toen ze binnen kwam lopen, zei ze dat we al haar haren er maar af moesten knippen, omdat ze de pijn van de klitten eruit borstelen niet kon verdragen”, zo schrijft Kayley op Facebook. Dat vond de kapster hartverscheurend. “We deden alles wat we konden om dit kind haar haren te laten behouden.”13 uur lang, verspreid over 2 dagen, zat het meisje in de kappersstoel. “Ze vertelde me dat ze alleen opstond om naar de wc te gaan”, vervolgt Kayley. En terwijl de tiener zich blootgaf over haar depressie, toverden Kayley en haar collega’s de klittenbol om tot een glanzend kapsel op schouderlengte. “Eindelijk kregen we dit prachtige meisje aan het lachen, en maakten we haar duidelijk dat ze dat waard is. Ze zei: ‘Ik ga zowaar lachen op mijn schoolfoto. Door jou voel ik me weer helemaal mezelf’.”Kayley hoopt met het verhaal over dit meisje mensen wakker te schudden. “Mentale gezondheid is zó belangrijk, en het betreft mensen over de hele wereld en van alle leeftijden. Neem het serieus, ouders. Duw je kinderen niet van je weg en vertel ze niet dat ze simpelweg even wat harder moeten worden. Een kind zou zich nooit zo waardeloos mogen voelen dat ze zelfs haar haren niet meer wil borstelen.”