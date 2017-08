Lust jij een plakje 100 jaar oude fruitcake van poolreiziger Scott?

Conservatoren hebben op Antarctica een bijzondere cake gevonden. De cake is waarschijnlijk door kapitein Robert Falcon Scott van de Terra Nova-expeditie meegenomen. Scott en vier anderen bereikten op 17 januari 1912 de zuidpool, maar kwamen op de terugweg om het leven.De conservatoren vonden een verroest blik met daarin een goed verpakte fruitcake. De cake ziet er nog als nieuw uit en schijnt ook nog lekker te ruiken. “Het was een verrassing om deze cake aan te treffen in het blik”, zegt Lizzie Meek van het Antarctic Heritage Trust. “Het is ideaal voedsel voor op de zuidpool, omdat cake zorgt voor een verhoogd energieniveau. Ook vandaag de dag nemen poolreizigers cake mee.”De cake is gemaakt door het Britse bedrijf Huntley & Palmers, dat al sinds 1822 bestaat. De fruitcake is gevonden in de poolhutten op kaap Adare. Deze hutten zijn in 1899 gebouwd door het team van de Noor Carsten Borchgrevink, maar zijn later gebruikt door Scott en zijn mannen. Het waren de allereerste gebouwen op Antarctica. Sinds mei 2016 zijn conservatoren aan het werk om alle voorwerpen uit de hutten veilig te stellen. Inmiddels zijn al bijna 1.500 voorwerpen geconserveerd.Dankzij het Antarctic Heritage Trust zijn al veel bijzondere objecten gevonden, zoals honderd jaar oude boter. “Het is best verwonderlijk hoe sterk de geur is na bijna 100 jaar,” zei Meek in 2009. “Ik weet niet zeker of ik het op mijn brood wil.” Later vonden zij whisky, een notitieboekje en oude foto’s in de oude verkennershutten.Wil je zelf een kijkje nemen in de verblijfsplaats van Ernest Shackleton? Ga naar Google om de hut van deze poolreiziger te zien. Hier zie je de buitenkant van Scott’s hut.