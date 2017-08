Politie vindt 100.000 euro tussen chips en koekjes

Vier Amsterdammers van 20 tot 25 jaar zijn opgepakt voor heling en het witwassen van ruim 100.000 euro. Bundels bankbiljetten werden onder meer verstopt in een zak chips.



De vier mannen maakten deel uit van een groep van zeven mensen die met drie scooters rondhingen op de Willem de Zwijgerlaan, bij een auto met buitenlands kenteken.



Agenten zagen dat de auto werd geopend en dat er spullen uit de buddyseats van de scooters in werden gelegd. Toen de politie poolshoogte ging nemen, gingen zes mannen ervandoor. De zevende bleef bij de auto maar gooide de sleutels weg en zei dat hij niets met de auto te maken had. Hij werd opgepakt, en ook drie mannen die waren weggereden op de scooters.



In de auto, die gehuurd was, waren bundels geld verstopt. Ook zaten er bundels bankbiljetten in een zak chips en in koekverpakkingen. Het geld is in beslag genomen. Twee verdachten zitten nog vast, de twee anderen zijn naar huis gestuurd maar zijn nog wel verdachte.



