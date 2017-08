Redacteur kijkt pikant filmpje op werk: blote borsten op BBC News

Verrassende en weinig verhullende beelden gisteravond in het BBC-programma News at Ten. Achter de presentatrice, die niets doorhad, was een beeldscherm te zien met daarop een pikante scène.



Eén van de collega's van presentatrice Sophie Raworth had duidelijk niet door dat zijn beeldscherm live te zien was voor 3,8 miljoen kijkers. Hij zat, met oortjes in, te kijken naar een vrouw die haar broek uittrok, terwijl Raworth middenin een nieuwsitem over het Britse cricket zat. Daar bleef het niet bij: de actrice trok als kers op de taart ook nog even haar top en beha uit, om haar voorgevel in vol ornaat aan de miljoenen journaalkijkers te demonstreren.



Uiteraard duurde het niet lang voordat Twitter volliep met opmerkingen. 'Waarom wordt er een pornofilm afgespeeld achter één van jullie nieuwspresentatoren?' vroeg iemand zich af. Iemand anders tweette: 'Zag ik nou net borsten bij News at Ten?'



Volgens een BBC-woordvoerder onderzoekt de zender wat er gebeurd is.



