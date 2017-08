Twee vrienden stierven plots op hun terras in Frankrijk, de doodsoorzaak is pas dagen later bekend

Twee mannen genoten vorige week van een etentje op hun terras in het Franse stadje Authon-du-Perche. Toen hun buurvrouw de volgende ochtend echter langskwam, vond ze de levenloze lichamen van de twee vrienden terug.



De politie kon geen sporen van een aanval of gevecht terugvinden en er was ook geen reden om te denken dat er een overval had plaatsgevonden. Een autopsie brengt nu helderheid over hun doodsoorzaak. En die is op z’n minst opvallend te noemen.



De 38-jarige Olivier Boudin en zijn vriend Lucien Perot (69) aten die bewuste avond barbequevlees en bonen uit blik. Olivier werd de ochtend nadien dood teruggevonden op zijn rug op de grond, terwijl Lucien levenloos aan tafel zat met een glas wijn en een half opgegeten bord camembert en een stuk stokbrood. Toen hun buurvrouw hen terugzag, dacht ze in eerste instantie dat ze hun roes aan het uitslapen waren na een dronken avond. Toen de twee mannen zich tegen de middag nog steeds niet verroerd hadden, sloeg de vrouw echter in paniek. Ze probeerde hen tevergeefs te wekken en besefte toen dat ze overleden waren. De burgemeester van het stadje zei dat de scène eruit zag “alsof de tijd plots gestopt was.”



De poltie dacht eerst dat het blikje bonen misschien besmet was en dat de mannen hierdoor een dodelijke voedselvergiftiging hadden opgelopen. Het eten op tafel werd onderzocht: de kaas, het vlees, het brood en de wijn. Maar uit het resultaat van het voedselonderzoek bleek dat de dood van de vrienden niet met een voedselvergiftiging verband hield.



Uit de autopsie bleek dat de oudere man, die erg dronken bleek te zijn op het moment van zijn dood, gestikt was in een ribbetje van zo’n 44 gram, zonder het eerst goed gekauwd te hebben. De man miste een aantal tanden, wat een mogelijke verklaring kan zijn voor de dodelijke verslikking. Volgens de dokters heeft de jongere man een hartaanval gekregen toen hij zijn vriend zag sterven. De 38-jarige Olivier leed aan een genetische hartafwijking.



De eigenaar van een lokale brasserie zei dat de twee regelmatig samen iets aten en dronken, en “als vader en zoon” waren voor elkaar. De buren zijn erg aangeslagen: “Ze hadden geen vijanden, het waren twee gewone mannen die zeker geen extravagant leven leidden.”

Bijzonder, dat die jongste man die hartstilstand kennelijk al kreeg op het moment dat de oudere man zich verslikte. Anders kan ik niet verklaren waarom hij aan tafel zittend is gestorven. Want iedere seconde later was waarschijnlijk al voldoende geweest om hem tenminste nog te doen opstaan om te helpen. Daarom vermoed ik dat hij zijn vriend niet meer heeft zien sterven aan die verstikking, omdat hij toen inmiddels zelf al was overleden.

