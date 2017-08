Te koop: ouderlijk huis van Harry Potter

Het huis aan de Halvemaanstraat in Goderics Eind staat te koop. Bij de echte Harry Potter-fan gaat er waarschijnlijk meteen een lampje branden. Voor de minder grote fan: het gaat hier om het huis waar Harry het eerste jaar van zijn leven doorbracht met zijn ouders Lily en James. Of nou ja, het huis waar producent Warner Bros zich door liet inspireren.Filmontwerper Stuart Craig, de man die diverse sets ontwierp voor de zeven Harry Potter-films, gebruikte het huis in de Britse plaats Lavenham als inspiratiebron voor het geboortehuis van Harry. Maar omdat zijn gewenste ontwerp te veel afweek van het origineel, werd het huis door producent Warner Bros volledig nagebouwd in de studio.Wie het huidige huis vergelijkt met het huis in de films, moet daarom wel wat extra fantasie gebruiken om de overeenkomsten te zien. Zo is de buitenkant van het huis in de films wit met houten planken, terwijl het in werkelijkheid een rode, bakstenen buitenkant met planken heeft. Ook heeft het huis van Harry twee schoorstenen en geen klein torentje, terwijl het echte huis één schoorsteen telt en wel een klein torentje. Desalniettemin is het huis onmiskenbaar gebruikt als inspiratiebron, wat het de laatste jaren tot een toeristische trekpleister heeft gemaakt. Voor het huis staat dan ook trots een bord met wat extra informatie over de films.