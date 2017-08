7 hilarische vakantieklachten: Overal Spanjaarden. Echt overal

Daar ga je dan. Braaf sta je drie uur te vroeg op Schiphol, je koffertje vol al het luchtigs dat je kon vinden in je kast, je humeur net zo zonnig als je vakantiebestemming. En dan bij aankomst... zijn er ineens wel heel erg veel Spanjaarden en curry’s plus waar is de vulkaan?



Medewerkers van reisbureau Thomas Cook delen de meest bizarre klachten die ze binnen kregen van Belgische vakantiegangers.



1. ‘Luie winkeluitbaters’

Het is 45 graden buiten dus gooit iedere weldenkende Spanjaard zijn winkel ‘s middags dicht. Maar de vakantieganger wil 24/7 kunnen shoppen dus doet een gezin haar beklag over ‘de luie winkeluitbaters’. “Ze nemen daar de siësta wel erg letterlijk. Kunnen jullie die siësta niet afschaffen?”



2. Langzaam vliegtuig

Sommige mensen wonen nu eenmaal dichter bij een bepaalde plek dan andere en zijn dus korter onderweg. Dat was moeilijk te begrijpen voor een gezin op vakantie in de Caraïben. “Het is niet eerlijk dat wij meer dan negen uur moeten vliegen om hier te komen. We spraken met een Amerikaans gezin en zij waren er binnen vier uur’,” zo beklaagden zij zich bij Thomas Cook.



3. Lokale keuken

Je maakt eindelijk je droomreis naar India, maar hebt kennelijk geen idee wat men er eet. Een ouder koppel klaagde: “Overal krijg je die vreselijke curry’s te eten. In restaurants, in ons hotel. Het lijkt wel of dat hun nationale gerecht is. Wij houden niet van pikant. Jammer. Gelukkig was er wel veel vers fruit.”



4. Spanjaarden in Spanje

Aan alles heb je gedacht, je koffer staat al dagen klaar, je favoriete zomerjurk keurig opgevouwen en dan kom je in Zuid-Spanje aan en schrik je je een hoedje. “Overal Spanjaarden. Echt overal: de taxichauffeurs, het hotelpersoneel, in de winkeltjes in het dorp. Maar wij spreken geen Spaans. En zij begrepen geen Nederlands. Dat zouden jullie toch in de brochure moeten vermelden.”



5. Zwanger terug

Één koppel kon zich kennelijk extreem slecht beheersen en had uit zelfbescherming twee gescheiden bedden gevraagd. Bij aankomst was het toch een kingsize geworden. “Volgens de klant waren wij daarom verantwoordelijk voor… de zwangerschap van de dame. Dat zou nooit zijn gebeurd wanneer ze een kamer met twee bedden hadden”.



6. Opgesloten in hotelkamer

Deze is echt te bizar voor woorden. “Aan de binnenkant van onze deur hing een kaartje: ‘Do not disturb’. We dachten dat we de kamer niet uit mochten van het hotelpersoneel. We snapten niet waarom, want wanneer we naar buiten keken, was het erg druk rond het zwembad. Toen mijn man zich toch tot aan de receptie durfde begeven, deden ze alsof ze niet begrepen waar we het over hadden. De volgende dagen hebben we het ‘verbod’ genegeerd en zijn we toch uit onze kamer gekomen. Kan u ons misschien uitleggen wat hier de bedoeling van was?”



7. Geen vulkaan

Kolkende lava in het hele dorp. Dat was het spektakel waar ze op hadden gehoopt. “Volgens de website was het dorpje waar ons hotel lag, gelegen naast een vulkaan. Correct. Maar toen we er aankwamen, was er geen lava te zien. Volgens ons was het geen vulkaan, maar een berg. We voelen ons bedrogen.”

Reacties

11-08-2017 11:24:15 venzje

Oudgediende



WMRindex: 9.862

OTindex: 2.567

Klassiekertje. Maar ja, ook mensen met een IQ ter grootte van hun schoenmaat hebben nu eenmaal recht op een buitenlandse vakantie.

11-08-2017 11:38:32 chimera

Erelid



WMRindex: 82

OTindex: 3.658

T Ow mijn god... hahaha dit is te komisch...



Hoe kunnen sommige mensen zo denken, vraag ik me dan af?



Gelukkig werk ik bij de bol.com klantenservice en niet van een vliegtuigmaatschappij of iets dergelijks.

11-08-2017 11:54:43 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 59.971

OTindex: 27.289

op de plaats van bestemming kregen ze ook al geen gezond verstand ingetrechterd

11-08-2017 12:48:33 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 28.082

OTindex: 55.459



Daar zouden ze ook eens iets aan moeten doen! Ik begrijp het wel. Hier stikt het van de Fransen. En ze praten ook al zo'n raar taaltje.Daar zouden ze ook eens iets aan moeten doen!

11-08-2017 13:29:38 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 59.971

OTindex: 27.289

@Mamsie :

probeer het, jij bent er nu toch probeer het, jij bent er nu toch

11-08-2017 14:55:15 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 8.540

OTindex: 8.297

S When in Rome, do as the Romans do.

11-08-2017 15:45:52 Grouse

Senior lid

WMRindex: 333

OTindex: 145

Wnplts: Dichtbij

Ik had hem eerder gelezen met een paar meer gekke klachten. Hier dus

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: