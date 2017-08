Wat een camouflage: zie jij de puppy in dit aartsmoeilijke zoekplaatje?

Als er iets is wat kleine hondjes geweldig goed kunnen, is het wel je aandacht opeisen en zorgen dat je ze meteen in de gaten krijgt bij het thuiskome

10-08-2017 17:08:19 chimera

T

Found him, without knowing the answer

10-08-2017 17:28:34 kojak

Ik zie alleen een hele lelijke keuken uit de jaren 80.

10-08-2017 17:43:27 stora

De eerste keer dat ik keek, dacht ik dat de puppy even de tuin in was.

10-08-2017 18:39:03 GroteMop1983

(Met de uitspraak erbij: "zeker op die zwarte mat te vinden." ) Ik zag m gelijk.

10-08-2017 18:51:41 Sjaak

Die hond wordt nog eens per ongeluk doodgetrapt.

10-08-2017 20:19:39 TonK

Wnplts: Dorst

Dat lukt onze ZEER ZWARTE Bink niet. z'n poten en kop zouden buiten de mat uitsteken en zal die mat eruit zien als zo'n tijger jachttrofee bij de open haard. Maar dan zwart uiteraard.

10-08-2017 21:10:31 GroteMop1983

@TonK :

Onze zwarte kat "Poes" wel, maar die blijft niet zo braaf liggen.

10-08-2017 22:04:04 RupertMeurdog

@GroteMop1983 : Dus jouw poes is zwart?

10-08-2017 22:10:46 GroteMop1983

@kojak :

Helemaal goed.

@RupertMeurdog :

Die is geel.

