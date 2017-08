Vijftig dagen voortvluchtig, kan ik een applausje krijgen?

Een voortvluchtige Australische man heeft op Facebook gevierd dat hij al 50 dagen niet gevonden is door de politie. De 33-jarige Shaun Davidson ontsnapte uit een gevangenis op het Indonesische eiland Bali en is sindsdien op de vlucht. In zijn updates op Facebook maakt hij volgens Australische media onder het account 'Matthew Rageone Ridler' de politie belachelijk.



"Vijftig dagen morgen, kan ik een applausje krijgen", schreef hij maandag. Davidsons Facebookpagina wordt door meer dan 1500 mensen gevolgd.



Zijn profielfoto is een plaatje van zijn gezicht, verwerkt in een plaatje van de tv-serie Prison Break, die gaat over een groep voortvluchtige mannen. Op een ander plaatje heeft hij zijn eigen opsporingsaffiche gemaakt met daaronder 'kampioen verstoppertje spelen'.



In zijn berichten beweert Davidson dat hij de afgelopen anderhalve maand in Amsterdam, Dubai en Duitsland is geweest. "Kijk eens wat een beenruimte", schrijft hij bij een foto met lege vliegtuigstoelen.



Davidson en drie andere gevangen gebruikten vermoedelijk een vork en een emmer om een tunnel onder de Kerobakan-gevangenis op Bali te graven. Vervolgens ontsnapten ze. Twee van de vier werden na enkele dagen gevonden in een luxe resort in Oost-Timor. De vierde man is ook nog spoorloos.



Davidson zat een straf van een jaar uit voor het gebruiken van het paspoort van iemand anders. Op het moment van zijn ontsnapping moest hij nog nog tien weken zitten. In AustraliŽ hangt hem ook nog een straf boven het hoofd voor het verlaten van het land tijdens een drugsgerelateerd onderzoek naar hem.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: