Hardloper wil 10.000 km lopen. Hij stort in bij 9.964 km

Het plan van de Indiase ultra-marathonrenner Samir Singh klinkt verschrikkelijk: honderd dagen lang honderd kilometer hardlopen. Toch haalde hij bijna de finish, maar op de aller laatste dag bij kilometer nummer 9.964 stortte hij in.Sinds 29 april liep Singh dagelijks honderd kilometer door Mumbai. Hij werd er langzaam een beroemdheid. Mensen liepen stukjes met hem mee en openden een Facebookpagina. Alleen als hij sliep rende hij niet.“Het is een bijzonder uitdagende reis, maar ik wil het uithoudingsvermogen van de menselijke geest laten zien”, zei hij op de een na laatste dag nog. Hij moest op de laatste dag 150 kilometer lopen omdat een darminfectie voor vertraging had gezorgd. Maar het zat er niet in.Hij wil niet nog een dag extra lopen. “De uitdaging was 100 kilometer voor 100 dagen, niet 101 dagen”, zegt Singh op Facebook. Hij is niet teleurgesteld. De uitdaging om het te halen ligt nu nog open. Of hij het zelf nog eens gaat doen weet hij niet. Hij wil eerst aankomen voor hij zijn ouders onder ogen komt. Singh weegt nog maar 40 kilo. “Misschien ga ik eerst wel twee maanden slapen”.