Te zien in Toronto: echt hart van 180 kilo

Om het grootste hart ter wereld te zien, moet je in de Canadese stad Toronto zijn. Een museum daar heeft als een van de eerste ter wereld het hart van een blauwe vinvis opgezet.Het orgaan is van een dier dat in 2014 aanspoelde op de Canadese kust. De conservering was een enorme klus, vertelt een van de curatoren van het Royal Ontario Museum."We hebben het karkas anderhalf jaar in een composthoop begraven om er zoveel mogelijk vlees af te krijgen", vertelt hij.Het hart werd vervolgens naar Duitsland gebracht, waar het in een jaar werd klaargemaakt voor de tentoonstelling. Het orgaan weegt 180 kilo en is, rechtopstaand, anderhalve meter hoog.