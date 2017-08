NASA-sollicitant (9): neem mij, want mijn zus zegt dat ik een alien ben

"Mijn naam is Jack Davis. Ik wil graag solliciteren naar de functie van 'hoofd planetaire bescherming'." Het is de eerste zin van een bijzondere sollicitatiebrief die is binnengekomen bij de NASA.Het vervolg van de brief: "Ik mag dan pas 9 zijn, maar ik denk dat ik geschikt ben voor de baan. Een van de redenen is dat mijn zus zegt dat ik een alien ben."En dat is wellicht handig om 'soortgenoten' te herkennen, denkt Jack. Want een 'hoofd planetaire bescherming' moet voorkomen dat ruimtevoertuigen per ongeluk buitenaards leven meenemen naar de aarde.En de jonge sollicitant heeft nog meer goede eigenschappen. "Verder heb ik bijna alle ruimte- en alienfilms gezien. Ik heb ook de serie Agents of Shield gekeken en ik hoop de film Men in Black nog te zien."Maar daar blijft het niet bij. "Ik ben goed in computergames en ik ben jong dus ik kan leren denken als een alien." Hij sluit zijn brief af met: "Hoogachtend, Jack Davis, beschermer van de Melkweg".Kort nadat Jack zijn brief had opgestuurd, kreeg hij al een reactie van een NASA-directeur. "Ik hoor dat je 'beschermer van de Melkweg' bent en dat je bij ons wil werken als 'hoofd planetaire bescherming'", staat in de brief van de Amerikaanse ruimteorganisatie. "Dat is mooi."We hopen dat je goed je best doet op school.Vervolgens legt de directeur uit dat de functie niets te maken heeft met aliens, maar wel met het weren van buitenaardse microben die mee kunnen liften als ruimtemissies terugkeren naar de aarde. "Ook gaat het erom andere planeten en de maan te beschermen tegen onze microben, zodat we verantwoordelijk het zonnestelsel kunnen verkennen."Jacks leeftijd blijkt een struikelblok te zijn. De directeur raadt hem aan eerst in de boeken te duiken. "We zijn altijd op zoek naar slimme wetenschappers en technici, dus we hopen dat je goed je best doet op school."