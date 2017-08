Een hele straat kopen in San Francisco blijkt goedkoper dan een huis

Een huis kopen in San Francisco voor minder dan 1 miljoen dollar is lastig, maar een hele straat heb je al voor 90.000 dollar.



Dat ontdekten de bewoners van de chique villawijk Presidio Terrace tot hun grote schrik. De ovale straat met villa's, ruime trottoirs, palmbomen en veel groene parkjes werd zonder dat ze het wisten verkocht aan een Chinees vastgoedkoppel.



Die onderzoeken nu of ze bijvoorbeeld parkeergeld kunnen gaan vragen aan de bewoners om hun investering terug te verdienen.



De welgestelde bewoners, onder wie senator Dianne Feinstein en de Democratische politicus Nancy Pelosi, zijn woest en hebben een rechtszaak aangespannen tegen de verkoop van hun straat.



Al sinds 1905 beheren ze hun eigen straat in een vereniging. Volgens de gemeente heeft deze vereniging sinds de jaren 80 te weinig belasting betaald. Er stond nog een bedrag van 994 dollar open en daarom heeft de gemeente de straat en zijn openbare ruimtes te koop aangeboden.



De bewoners betogen dat ze niets wisten van die betalingsachterstand en dat ze dat ook niet hadden kunnen weten, omdat de rekening al die jaren naar een verkeerd adres werd gestuurd.



Michael Cheng, vastgoedondernemer

Het vastgoedkoppel is ondertussen erg blij met de investering die ze deden. "We hebben gewoon geluk gehad", zegt Michael Cheng.



"We keken wat veilingkavels door en stuitten toen op deze straat op een fantastische locatie. We hebben hem ongezien gekocht."

