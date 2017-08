BBC-presentator heeft even geen zin in honden op een surfplank

Het is voor nieuwsprogramma's in de zomer vaak zoeken naar onderwerpen om de uitzending te vullen, zo ook bij de BBC. Presentator Simon McCoy zit al jaren in het vak en is wel een beetje klaar met de jaarlijks terugkerende komkommertijd in de zomer.Zichtbaar geÔrriteerd kondigt hij een reportage aan over surfende honden. "Besef, het is augustus. Dit is geen makkie", verzucht hij. "Hondenbezitters en hun dieren in CaliforniŽ sprongen in het diepe tijdens het tweede jaarlijkse wereldkampioenschap surfen voor honden. Hier zijn de beelden."Het item wordt ingestart en met opnieuw een zucht leest hij zijn tekst voor. Aan het eind van de reportage komt het beeld in de 'freeze' waarop hij sarcastisch zegt: "Dat is jammer, de beelden zijn op."