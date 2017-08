Dief is zo beschaamd als hij ziet wat hij heeft gestolen, dat hij het meteen probeert terug te steken

Een dief die had gehoopt op een smartphone of op zijn minst op wat cash geld, was teleurgesteld en zelfs beschaamd toen hij zag wat hij net van een vr

09-08-2017 18:18:32











Dat je een gebruikte smerig vind snap ik. Maar een schoon en in plastice verpakte lap watten en silicagel.... Waarom doen mannen zo moeilijk over schone tampons,maandverbanden en dergelijke?Dat je een gebruikte smerig vind snap ik. Maar een schoon en in plastice verpakte lap watten en silicagel....

