Ontvoerd model: Ik zat vast in een tas

Een Brits model (20) vertelt in detail hoe ze vorige maand werd ontvoerd in Milaan, een week lang werd gegijzeld en bijna verkocht werd via het dark web. ,,Toen ik wakker werd, zat ik vast in een tas. Ik kon enkel ademen via een klein gaatje”, zegt ze tegen Britse media.Het topless fotomodel Chloe Ayling werd door haar modellenbureau van Parijs naar Milaan gestuurd voor een fotoshoot op 11 juli. Die bleek nep. Daags na haar aankomst in de Italiaanse modestad kreeg ze in de zogenaamde studio een injectie met het verdovingsmiddel ketamine in haar arm en werd ze in de koffer van een auto meegenomen naar een leegstaande woning.,,Een man met zwarte handschoenen kwam achter mij staan. Hij hield één hand op mijn nek en de andere op mijn mond, zodat ik niet zou schreeuwen", getuigde de jongedame bij de politie, die het verhaal bevestigt. ,,Een tweede persoon - hij droeg een zwarte bivakmuts - gaf mij intussen de injectie. Vervolgens moet ik het bewustzijn verloren zijn. Toen ik wakker werd, droeg ik een roze bodysuit. Ik besefte dat ik in de kofferbak van een auto lag, met vastgebonden polsen en enkels en tape op mijn mond. Ik zat vast in een tas en kon enkel ademen via een klein gaatje."De vrouw keerde gisteren met de politie nog eens terug naar de zogenaamde studio waar ze heen gelokt werd én naar het huis (bijna 200 kilometer verderop) waar ze vastgehouden werd. ,,Ze heeft een traantje gelaten, maar ze heeft zich dapper gehouden", stelde haar advocaat Francesco Pesce. ,,Ze heeft een echte lijdensweg meegemaakt, en dat op zo'n jonge leeftijd. Stel je voor dat je in een woning opgesloten zit, met niets dan onbekenden om je heen. En dan nog te horen krijgen dat je op internet verkocht gaat worden, echt angstaanjagend."De dader beweerde deel uit te maken van een online organisatie met de naam 'Black Death'. Als haar manager geen 300.000 dollar op tafel zou leggen, zou hij haar verkopen op het dark web. Uiteindelijk werd ze toch vrijgelaten omdat ze een peuter van twee jaar heeft. ,,Een moeder verkopen is tegen onze regels. Maar mijn bazen zullen niet blij zijn als ze dit horen", klonk het.Lukasz Pawel Herba kon opgepakt worden. De 30-jarige Pool gaf toe dat hij de vrouw ontvoerd had, maar van zijn drie handlangers is voorlopig nog geen spoor. Herba is aangeklaagd voor het ontvoeren van het Britse fotomodel, zo heeft adjunct-procureur-generaal Paolo Storari bekendgemaakt.,,In de auto heb ik de hele tijd zitten roepen. Mijn ontvoerders moesten daardoor verschillende keren stoppen", gaat de jongedame verder. ,,In het huis bleef ik de hele tijd geboeid, mijn handen en voeten zaten vast aan een ladekast. Ik moest op de grond slapen, in een slaapzak. Ze hielden me constant in de gaten. En als ik durfde te vluchten, zouden ze me vermoorden. Herba zei ook dat hij in de voorbije vijf jaar al 15 miljoen verdiend had door vrouwen te verkopen. De meeste komen in Arabische landen terecht."Justitie hecht weinig waarde aan de versie van de verdachte. Of hij echt heeft geprobeerd haar via het internet als seksslavin te veilen konden agenten niet hard maken. Volgens de politie heeft niemand deelgenomen aan zo'n veiling. Wellicht was het alleen een dreigement om de vrouw en haar agent voor 300.000 euro in bitcoins af te persen.Het model zat met handboeien vast.