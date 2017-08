Treiter-oudjes terroriseren bejaardenflat

De bewoners van bejaardencentrum Emmahuis in Rotterdam-Blijdorp maken elkaar al geruime tijd het leven zuur.Scheldpartijen, pesterijen en gesmijt met deuren komen geregeld voor. Complexbeheerder Laurens Wonen is op de hoogte.Volgens een aantal bewoners bestaat de harde kern pestkoppen uit zo'n twintig personen, voornamelijk vrouwen. ,,Ze schelden iedereen zonder reden de huid vol'', verzucht een bewoner, die uit angst voor represailles in de krant liever naamloos blijft. ,,Op zonnige dagen hangen ze voor de flat. Loopt er een donker persoon langs, dan roepen ze 'ga terug naar je eigen land'. Sommige bewoners zijn zo bang voor de pesters dat ze hun appartement niet meer uitdurven.''Laurens stuurde eind vorig jaar al een brief naar alle bewoners naar aanleiding van 'verontrustende berichten'. In de brief staat dat 'in de algemene ruimten (...) mensen worden uitgescholden, beledigd, aangestaard, nagekeken en zelfs met opzet aangestoten.' ,,Er wordt luid gescholden met ernstige ziekten zoals k. En dit in een wooncomplex waar sommigen lijden aan deze ernstige ziekte.' Een aantal bewoners stelt dat sinds de brief de situatie alleen maar is verergerd.Volgens manager wonen Annemarie Derksen van Laurens is het buitengewoon lastig de pestkoppen een halt toe te roepen. ,,Het gebeurt altijd in het geniep, dus op momenten dat de complexbeheerder er niet is. En ook al zouden we iemand op heterdaad betrappen: we hebben juridisch geen enkel middel om die mensen uit hun huis te zetten.''In de strijd tegen de 'ouderenterreur' heeft Laurens de afgelopen maanden meer activiteiten georganiseerd voor de bewoners. De gedachte daarachter is dat ze dan weer dichter tot elkaar komen. Veel heeft dat volgens een aantal betrokkenen niet geholpen. ,,Dan is er bijvoorbeeld een knutselmiddag en dan zegt zo'n pestkop: jij knutselen, met die reumahandjes van je? Dat zal wel helemaal niks worden dan.''Derksen raadt de gepesten aan altijd bij Laurens melding te maken, liefst schriftelijk. Die gaat dan proberen beide partijen via mediation bij elkaar te brengen. De afgelopen maanden hebben al een aantal van die gesprekken plaatsgevonden.Het Nationaal Ouderenfonds liet in 2010 door de Radboud Universiteit in Nijmegen onderzoek doen naar pesten onder ouderen. Een op de vijf ouderen ging gebukt onder wat onderzoekers noemen 'emotionele agressie'. Volgens de ondervraagde verzorgenden is het percentage gepesten waarschijnlijk nog veel hoger.