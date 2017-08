Kalf uit Texas lijkt sprekend op Gene Simmons (KISS)

Een kalf geboren in Texas lijkt sprekend op de zanger van KISS frontman Gene Simmons, met tong en al.Al jaren staat de zanger van KISS Gene Simmons bekend om de kenmerkende zwarte en witte verf op zijn gezicht, die hij draagt tijdens zijn optredens.Genie, die vorige week vrijdag in Texas werd geboren, zou de tweelingzuster van de muzikant kunnen zijn - afgezien van het feit dat ze een koe is.Drew Taylor publiceerde een foto van de koe, geboren op de Kerrville Ranch van Heather Leonard Taccetta, op zijn zakelijke Facebook-pagina op zaterdag.Net als Gene Simmons heeft Genie de gewoonte om steeds haar tong uit te steken.

08-08-2017 09:13:21