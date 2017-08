Doodzieke man (27) zit zeven uur lang op tram zonder dat iemand het opmerkt

Een 27-jarige man is donderdag in Antwerpen gereanimeerd nadat hij onwel was geworden op de tram waar hij zeven uur daarvoor was opgestapt. Bij De Lij

Reacties

07-08-2017 18:55:01 HHWB

Erelid



WMRindex: 4.748

OTindex: 142

T S Hoe zit het dan met de betaling? Als je 7 uur aan een stuk zwart rijd is dat niet netjes vind ik....

