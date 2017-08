Bierfiets? Welnee, een bso-fiets

Hoe vervoer je tien kinderen tegelijk op een fiets? Bierfietsmaker Thomas Tolkamp uit Aalten heeft er een slimme oplossing voor. Hij is de bedenker van de bso-fiets, waar tien kinderen van tussen de vier en twaalf jaar getweeën achter elkaar op mee kunnen peddelen. ,,Iedereen kijkt je na.’’Ineens staat de 'bierfiets voor kinderen' weer helemaal in de belangstelling. Zelfs de Britse boulevardkrant Daily Mail postte een filmpje. Ontwerper Tolkamp moet erom lachen. ,,De fiets is weer helemaal terug!'' Hij maakte de bso-fiets tien jaar geleden, maar door de crisis in de kinderopvang stond de vraag naar de meerwieler op een laag pitje. Daar is dankzij de opfleurende economie verandering ingekomen.In Nijmegen heeft een grote buitenschoolse opvang inmiddels een heel wagenpark staan. Woordvoerder Jaap Stuart van kinderopvangorganisatie Struin: ,,Deze fietsen passen helemaal bij onze filosofie. De kinderen zijn lekker buiten, ze bewegen en we gaan ermee de natuur in.’’De kinderen van Struin zijn inmiddels aan het bijzondere vervoersmiddel gewend. De vierjarigen stappen in de kleuterwagen waar ze nog niet veel hoeven te doen. Daar zitten ze ook met een riempje vast. ,,En de fiets voor de groteren hebben een stalen buis langs de zijde. Daar kunnen zich goed aan vasthouden’’, stelt Stuart. Bovendien zijn Nederlandse automobilisten heel erg gewend aan tweewielers en bakfietsen. Stuart: ,,De begeleiders zijn goed geďnstrueerd en weten precies wat ze doen. Het is nog nooit misgegaan.’’Maker Tolkamp werd jaren terug door een kinderopvang gevraagd om een fiets te bouwen. De metaalspecialist had er wel oren naar. ,,Maar gemakkelijk is het niet. Er komt veel werk bij kijken.’’ Toch maakte hij er redelijk wat. Naast Nijmegen, zijn er ook in Amsterdam en een aantal andere steden bso-fietsen. ,,Maar door de crisis in de kinderopvang werd het een tijdje wat minder. Niet erg hoor, want ik heb het druk zat met ander werk.’’Zo maakte de Achterhoeker talloze bierfietsen. Zijn werkplaats in Doetinchem staat er vol mee. Maar nu de bierfiets door veel steden uit het centrum wordt geweerd én de buitenschoolse opvang weer in zwang is, is de bso-fiets weer in trek. ,,We zijn er nu 25 aan het bouwen. We zijn bezig om de laatste kinderziekten te elimineren.’’Vooral buitenlanders vinden de speciale vierwielers geweldig, merken ze ook bij kinderopvang Struin. Stuart: ,,Hier in Nijmegen zijn mensen er wel aan gewend. Maar elders hebben de fietsers altijd veel bekijks. Zeker als we met z'n allen op stap gaan, staart iedereen je na.’’